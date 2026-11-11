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パリ・サンジェルマンは、今後の移籍市場を見据えた戦力強化の一環として、ドルトムントのGKグレゴール・コベルの獲得を検討していると報じられている。同クラブは移籍の可能性について、すでにスイス代表GKとの接触を開始している。

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PSG、ドイツ市場でGK補強候補を探る

PSGはGK陣の全面的な強化を目指し、優れた選手を求めてドイツ市場を調査していると報じられている。リュカ・シュヴァリエの去就がパリで不透明なままのため、リーグ・アンに所属するPSGは欧州各地で新たな最優先候補を探さざるを得なくなっている。クラブのスポーツディレクター陣にとって、信頼できるGKの確保は引き続き重要課題だ。

ドイツのメディア『シュポルト・ビルト』によると、PSGは現在、ドルトムントのGKコベルを注視している。28歳のGKは今季ここまでブンデスリーガで9試合に出場。今季序盤の堅実なプレーでPSG首脳陣の目に留まった。

すでに初期接触

報じられているPSGの関心は、単なる憶測や噂にとどまらないようだ。複数の関係者によると、クラブ首脳陣は大型移籍に向け、資金面と実務面での実現可能性を探る具体的な行動をすでに起こしている。PSGは今後の移籍市場を見据え、早くも準備を進めている模様だ。

PSGの関係者はここ数週間、コベル本人とその側近の双方と複数回にわたって話し合ったと報じられている。こうした予備的なやり取りからは、高い評価を受けるスイス代表GKをドイツからパルク・デ・プランスへ迎え入れたいという、クラブの強い意欲がうかがえる。

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ブンデスリーガで際立つ活躍

コベルは2021年にルール地方へやって来て以来、トップクラスの実力を一貫して示してきた。国内のライバルであるシュトゥットガルトからの移籍後、スイス人GKはブンデスリーガで最も信頼でき、存在感のある選手の一人として確固たる地位を築いている。その安定した活躍は、欧州の有力クラブのスカウト網にも見逃されていない。

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こうした実績を持つコベルは、PSGにとって非常に魅力的な補強候補だ。あらゆる大会で戦えるチームづくりを続けるPSGにとって、実力を証明済みのコベルの加入は守備の基盤を大きく強化するだろう。

契約延長交渉が移籍の障壁に

PSGの関心が明らかに高まっている一方、コベルをドルトムントから引き抜くのは容易ではない。ドイツのクラブは主力GKの引き留めを決意し、長期契約の締結に向けて積極的に動いている。PSGとしては今のところ、コベルが契約更新を選ぶのか、国外での新たな挑戦を選ぶのかを見守るしかない。

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コベルの現行契約はすでに2028年夏まで残っているが、ドルトムントは好条件での契約延長について、同選手と進んだ段階まで交渉を進めている。