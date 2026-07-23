ナンド・アロンソは困惑していた。エディン・テルジッチにそんなことをされるとは思ってもいなかったからだ。アロンソが率いる3部クラブのCDデリオは、テルジッチの新天地であるビルバオのアスレティック・クラブとテストマッチを戦った。ボルシア・ドルトムントの元指揮官にとっては、2年以上のブランクを経て、バスクのクラブでサイドラインに立つ最初の試合だった。

「ベンチに向かっていたら、誰かに名前を呼ばれて驚いた。振り返ると、そこに彼が立っていた」と、アロンソは試合後に語った。「彼はデリオでの新しいプロジェクトに幸運を祈ってくれた。わざわざ私の名前や、私たちが新たなプロジェクトを始めることを調べてくれていた。それを私は大きな心遣いだと感じた。気配りができて、親しみやすく、人間的な一面が称賛に値する人だという印象を受けた」

その日、テルジッチの親切な振る舞いはそれだけではなかった。試合はビルバオの3-0勝利で終わったが、デリオは負傷者が出たことで10人となり、主審はこれ以上の交代を認めなかった。そこでテルジッチも動き、アイトール・パレデスを下げて、再び同数で戦えるようにした。

この一幕は、スペイン北部でのテルジッチの最初の日々を象徴している。43歳の指揮官は、その温かく共感力のある人柄で、ここまでは非常に好意的に受け入れられている。熱烈なBVBファンであるテルジッチは、街全体にとって計り知れない意味を持ち、伝説的なスタジアム、サン・マメスが常に満員となるクラブのファンであることが、どういうことかも当然よく理解している。

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エディン・テルジッチ、統計上は歴代屈指の指揮官

1898年創設のクラブであり、現代プロサッカーにおいて世界的にも類を見ない哲学を持つことで知られる、極めて特別な存在だ。ビルバオは110年以上にわたり、バスク地方出身、もしくは同地で育成された選手だけを一貫して起用することを掲げてきた。地域アイデンティティーと自前の育成組織レサマは、レアル・マドリー、FCバルセロナと並び、スペイン1部から一度も降格したことのない唯一のクラブの大きな支柱となっている。

5月初旬、ビルバオはテルジッチの就任を発表した。この契約はファンの間で大きな熱狂を呼び、今なお彼らは、このクラスの指揮官が自分たちのクラブに加わったことを信じきれていない。契約を残していたにもかかわらず、テルジッチは2024年6月にBVBを離れた。その終着点となったのは、レアル・マドリーに0-2で敗れたチャンピオンズリーグ決勝だった。彼はドルトムントに最後のタイトルをもたらした監督でもある（2021年のDFBポカール）。

それ以降、テルジッチには国内外からのオファーが引きも切らなかった。フランクフルト、ヴォルフスブルク、モナコ、トッテナム、チェルシーまで、あらゆるクラブが候補に挙がっていた。ドイツでしばしば見過ごされているある事実を踏まえれば、不思議はない。メンデン生まれのテルジッチは、勝ち点ベースで見れば、歴代でも屈指のドイツ人指導者なのだ。

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ビルバオのテルジッチ、最初のコメントはバスク語

ここまで単独で責任を負う監督として率いたのは128試合で、成績は75勝24分け29敗。1試合平均の勝ち点は1.95に達する。FCバイエルン・ミュンヘンとボルシアを除けば、公式戦75試合以上300試合以下を指揮したドイツ人監督で、この平均を上回った者は歴史上いない。

「Kaixo, eskerrik asko athleticzales oso pozik nago hemen egoteagatik」。7月7日の正式なお披露目の場で、満員の会見場に響いたテルジッチ最初の言葉はこうだった。その後、クラブ史上52人目の監督であることから、自身の名前と背番号52が入ったユニフォームを手渡された。バスク語からの訳はこうだ。「こんにちは、ありがとうアスレティックサレスの皆さん。ここに来られてとてもうれしいです」

直近で2030年までの続投が確認されていた会長のジョン・ウリアルテは、それに先立ち「クラブにとって非常に重要な日」だと語っていた。テルジッチは、エルネスト・バルベルデの後任として彼が望んだ第一候補だったという。62歳のバルベルデは、通算3度の在任と500試合以上の公式戦を経て、アスレティックの監督職を退いていた。「我々はあなたに卓越したフットボールの能力とダイナミックな可能性を見た。そして何より、アスレティックというこれほど異質で刺激的な挑戦に対する熱意を、初日から感じた」と、ウリアルテはテルジッチについて語った。

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ビルバオは直近で悲惨なシーズンを送っていた

この契約をまとめたのは、テルジッチの隣に座っていたミケル・ゴンサレスだった。38歳の彼はビルバオのプロフットボール担当ゼネラルマネジャーで、以前から元ドルトムント指揮官と連絡を取り合っていた。昨年10月、バスク勢がチャンピオンズリーグでBVBに1-4で敗れた際、テルジッチは初めてウリアルテ会長とも顔を合わせた。ゴンサレスはテルジッチがビルバオを選び、「最高の大会で戦うビッグクラブ」ではなかったことに感謝した。そして、ボスニア系のルーツを持つこのドイツ人の哲学はクラブに完璧に合致しており、「人々は彼との強い結びつきを感じるだろう」と強調した。

テルジッチの到来が新たな高揚感を生み出したのは、何よりも前シーズンが背景にある。ビルバオにとってそれは悲惨なものだった。12位という順位は2018年以来の最低成績で、最終的に最初の降格圏とはわずか3ポイント差。一方で、カンファレンスリーグ出場圏とも6ポイント差しかなかった。

とはいえ、ビルバオはリーグ有数の“失点の多いチーム”であり、攻撃も切れ味を欠いていた。より多くの失点を喫したクラブは4つしかなく、より少ない得点しか挙げられなかったクラブも4つしかなかった。さらにコパ・デル・レイ準決勝では、地元のライバルであるサン・セバスティアンにも敗れ、失望に追い打ちをかけた。2024年のカップ優勝と2年間の欧州挑戦を経て、次のシーズンのビルバオに定期的なミッドウィーク開催はなくなる。

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エディン・テルジッチ、「ルイス・エンリケの最近の処刑人」とも評される

それは逆に、テルジッチの仕事には追い風となるかもしれない。彼のチームには間もなく、ウナイ・シモン、アイメリク・ラポルト、ニコ・ウィリアムズという3人の新たな世界王者が加わるからだ。赤白のサポーターは全面的な刷新を待ち望んでおり、スペインのスポーツ紙Mundo Deportivoがテルジッチを「ルイス・エンリケの最近の処刑人」と呼んだその人物に、大きな期待を寄せている。理由は明快だ。パリ・サンジェルマンをCLノックアウトステージで最後に破った監督が、彼だったからである。

自身の構想を実現するため、テルジッチは長年のアシスタントコーチであるセバスティアン・ゲッペルトに加え、さらに2人をチームに迎え入れた。35歳のブルガリア人、ペーター・ガイダロフは、直近ではU-19を率いていたFCバイエルンから、5年を経て引き抜いた。そして、そこに加わるのが、絶対的なクラブレジェンドであるオスカル・デ・マルコスだ。ビルバオでの公式戦573試合出場を誇る37歳は、クラブ史上2番目に多くの出場数を持つ選手でもある。「彼の名前が出ないまま3文も続くことはなかった。このクラブにとってオスカルがどれほど重要かを知ったとき、私はこう言った。彼と一緒に仕事をしなければならない、と」と、テルジッチは説明した。

テルジッチはこの2年間の休養期間を、長らく十分に時間を割けていなかった家族との数多くの旅行だけに費やしていたわけではない。さまざまな分野の多くの専門家とも会っていた。例えば、データ分析を助ける人工知能についても学びを深めていた。

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エディン・テルジッチ、ユップ・ハインケスやハンジ・フリックとも意見交換

また、ユップ・ハインケスとも連絡を取っていた。ハインケスは、ビルバオのクラブ史においてそれ以前まで唯一のドイツ人監督であり、2度の在任（1992年から1994年、2001年から2003年）を経て、今なお街で「ドン・ユップ」として敬愛されている存在だ。テルジッチはバルセロナでハンジ・フリックのもとも訪れており、「ブンデスリーガからラ・リーガへ移ることで、何が変わったのかを知りたかった」という。

フリックとは近いうちに再会することになる。テルジッチは、まず8日間で3試合というリーグ日程でスタートし、第2節ではバルサのもとへ乗り込む。開幕戦はサン・マメスでのセビージャFC戦だ。その時期、ビルバオでは街最大の祭り「アステ・ナグシア」が開催される。テルジッチが公式戦デビューで白星を飾れば、そこでの祝祭はさらに大きなものになるだろう。