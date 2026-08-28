リール会長、パリ戦の主審の判定に激怒：これはスキャンダルだ！

リールにとって衝撃的な一夜となった。フランス・リーグ第2節でパリ・サンジェルマンが敗戦を免れ、90分まで2点のビハインドを負っていた展開を土壇場のドローに持ち込んだのだ。この結果は、オリヴィエ・レタン会長を筆頭とする北部クラブ首脳陣の怒りに火をつけた。

フランスの「フット・メルカート」の情報筋によると、レタンは試合後、ピエール・モーロワ・スタジアムの通路でついに怒りを爆発させ、主審が示したアディショナルタイム（3分）に対して激しく批判し、「これはスキャンダルだ！」という言葉を繰り返した。チームが勝利を失った経緯への怒りを表したものだった。

リールは2点をリードし、この節最大の番狂わせの一つを演じようとしていた。王者を沈める道を歩んでいるかに見えたが、終盤に崩壊が始まった。90＋1分にヴィティーニャが点差を縮めると、90＋5分にマルキーニョスがヘディングで同点弾を奪ったのだ。

ホームチームは試合のほぼ全体を通じてリードを守り続けていただけに、衝撃はより大きかった。土壇場で勝ち点3を失い、ピエール・モーロワ・スタジアムのリールサポーターの歓喜は、呆然と怒りに変わった。

レタンは怒りを表すだけにとどまらなかった。試合後、会長は番組「リーグ・アン」への出演を見送ったのだ。終了間際の同点弾によって、チームがなおも衝撃の余韻の中にあった時のことだった。