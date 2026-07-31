フランスのリール会長オリヴィエ・レタンは、モロッコ人MFの逸材アユブ・ブアディがイングランドのマンチェスター・シティへ移籍間近だとする噂に対して口火を切り、両クラブ間に差し迫った合意が存在することをきっぱりと否定した。しかし同時に、記録的な水準に達する可能性のある特別なオファーを断るのは難しいとも認めた。

フランスの『RMC Sport』が伝えたところによると、金曜の夜に新加入DFタンギ・ニャンゾのお披露目とナビル・ベンタレブの契約延長を発表するために開かれた記者会見で、レタンは自らの若き選手の将来をめぐる論争に決着をつけた。

レタンは断固とした口調でこう語った。「アユブの状況は以前私が説明した通りで、何も変わっていない」。そして次のように明言した。「私は数週間前から言っているが、我々と最終合意に至った関心のあるクラブは存在しない。そして、明るい青色を身にまとうクラブとの交換取引についての噂が、どうやって広まったのか、本当に驚きだ」と、明らかにマンチェスター・シティを指して述べた。

北部のクラブの会長はこう付け加えた。「いや、それはまったく事実ではない! 確かに非常に大きなクラブからの関心は存在するし、以前も言った通り、現時点でアユブのコストを賄える者はごくわずかだ。しかし、それ以外に言及すべき進展は何もない」。

不十分なオファー

レタンは噂を否定する一方で、18歳のブアディを獲得するために欧州の主要クラブから具体的なオファーを受けていたことを明かした。しかし彼は、それらのオファーがリールの野望に見合う水準ではなかったと強調した。彼ははっきりとこう語った。「そうだ、具体的なオファーは提示された。だがそれらは満足のいくものではなかった。なぜならアユブは我々にとって極めて重要な選手だからだ」。

そして彼は、「今日ただ一つの事実は、ブアディが100%リールの選手だということだ」と強調し、来季新監督ダビデ・アンチェロッティの指揮のもとチャンピオンズリーグに出場する可能性のある若きスターへの固執を笑顔で確認した。

レタンは、選手が移籍する場合にレンタルという形でリールに残る可能性についての話も、きっぱりと否定し、いかなる取引も完全な移籍か完全な残留のいずれかになると強調した。

1億ユーロの壁

そして稀な率直さを見せた瞬間、リール会長は、オファーが特別な水準に達すればブアディを売却する可能性を排除しなかった。フランスリーグのテレビ放映権危機と、前会長ジェラール・ロペスが残した負債を乗り越えた後、クラブが比較的財政的な安定を実現していたにもかかわらずだ。

報道陣から1億ユーロの壁について詰め寄られると、レタンはこう語った。「我々は現実的でなければならない。第一に予測しないことが誤りとなり、第二にその際にこうした取引をまとめないことが誤りとなるような数字が存在する」。そして彼は次のように付け加えた。「どんな移籍の取引にも当事者は3者いる。両クラブと選手だ。そして選手の希望もまた重要だ」。

彼は次の言葉で発言を締めくくった。「だからこそ、これは私とアユブの間の秘密の話し合いであるべきで、ここで公にそれについて話す必要はない」。