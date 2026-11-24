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リーベル・プレートは、2027年のGK補強に向けた最優先候補として、アル・ヒラルのモロッコ代表GKヤシン・ブヌに接触した。アルゼンチンの名門は、アストン・ヴィラとアトレティコ・マドリーから強い関心を集める有望GKサンティアゴ・ベルトランの退団を見据え、すでに準備を進めている。

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関係者がサウジアラビアへ

TyC Sportsによると、リーベル・プレートの関係者はサウジアラビアを訪れ、ブヌに来年のGK補強における最優先候補であることを伝えた。ブエノスアイレスのクラブはトルネオ・クラウスーラ優勝とコパ・リベルタドーレス出場権獲得に引き続き集中しているが、首脳陣はすでに2027年に向けた準備を進めている。早期に動くことで、今後の移籍市場でベルトランが退団した場合に備える狙いだ。

リーベルでのプレーを夢見るモロッコ代表GK

35歳のブヌは現在、サウジ・プロリーグのアル・ヒラルと2028年7月まで契約を結んでおり、通常なら移籍は難しい。しかし、モロッコ代表GKはリーベルのファンであることを公言し、同クラブのゴールを守りたいという思いを繰り返し語ってきた。これは今後の交渉に臨むアルゼンチンのクラブにとって大きな後押しとなる。

ブヌは2023年、同アルゼンチンメディアのインタビューで「正直、まだやり残していることだ。僕の夢の一つで、いつか実現してほしい。単にエンブレムを身につけるためだけに行きたいわけではない。加入して、活躍したい。そう思えなければ、行かない」と語っていた。

欧州の強豪が台頭するGKに注目

リーベルが早期に動いた背景には、 ベルトランが近く売却される可能性の高まり がある。若きGKは年間を通じて好印象を残し、ワールドカップ前の親善試合に向けてリオネル・スカローニ監督からアルゼンチン代表に招集された。ホンジュラスに勝利した試合でA代表デビューも果たしている。

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同報道によれば、その希少なタイプのGKにアストン・ヴィラとアトレティコが注目している。スペインのクラブは、ヤン・オブラクがサウジアラビアへ移籍する可能性がある中で後任を探している。リーベルは納得できるオファーがあれば退団を阻止しないが、首脳陣は現在、2027年までの現行契約を2030年12月まで延長し、ベルトランの給与と契約解除条項の金額を引き上げる交渉を進めている。ヌニェスのクラブ関係者は、1500万ドル以上のオファーでのみ交渉に応じる方針だ。

正式交渉は1月開始の見込み

ブヌとの正式な交渉は1月に始まる見込みで、本人のリーベルへの強い思いがアル・ヒラルとの話し合いを円滑にする可能性がある。欧州の主要な移籍市場が開くのは年央だが、リーベルは今冬にも獲得を狙うクラブがベルトランへのオファーを出す可能性を認識している。ベルトランの退団時期にかかわらず、ブヌを獲得すれば、2027年初めに両GKが先発の座を争うこともできる。