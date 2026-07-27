リードの理想的な後任候補が指名される「フェイエノールトにとって、ただただ最良の選択肢だ」

アンコ・ヤンセンは、今夏にハイバイロ・レートがフェイエノールトを去る場合の理想的な後継者を把握している。この解説者は、テクニカルディレクターのデヴィ・リゴーにとって適切な選択肢としてバルト・ファン・ローイ（FCトゥウェンテ）を挙げた。

「新しいベルギー人テクニカルディレクターがどう見ているのかは分からない。でも、彼はフェイエノールトにとって純粋にオランダ人として最高の選択肢だ」と、ヤンセンはRTV OostのDe Oosttribuneでロッテルダムのクラブに向けて語っている。

もっとも、ヤンセンはファン・ローイを巡ってはフェイエノールトのリゴーSDにとって障害もあると見ている。「ただ、彼は最も高額な選択肢でもある。理にかなっているとは思うが、フェイエノールトにそのための予算がどれだけあるのかは分からない」

2024年からFCトゥウェンテでプレーするファン・ローイは、昨季にウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから強い関心を寄せられていた。しかし、この右サイドバックに対する1000万ユーロのオファーはトゥッカーズに拒否された。

ファン・ローイはデ・フロールス・フェステで2028年半ばまでの契約を結んでいる。25歳のサイドバックは、Transfermarktで移籍価値1000万ユーロと見積もられている。

ノッティンガム・フォレストはレート獲得を狙っているが、デ・カイプでは繰り返し断られている。フェイエノールトはこのDFに少なくとも3000万ユーロを要求しており、イングランドのクラブは現時点でその金額を支払う意思を示していない。

なお、信頼できるサシャ・タヴォリエリによれば、フェイエノールトはデイビス・オポクをハイバイロ・レートの理想的な後釜と見ている。OHルーヴェンの右サイドバックは、ロッテルダムで非常に高く評価されている。