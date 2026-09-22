38歳のクルーゼは、新たにドイツ代表を率いるユルゲン・クロップ監督の44人に及ぶ大所帯のメンバーについて、個性と迫力を備えた真の主力選手が欠けていると指摘し、元マネジャーのオリバー・ビアホフが唱えてきた議論の多い持論を後押しした。さらにクルーゼは、キャプテンマークを巻く31歳のバイエルン・ミュンヘン所属選手についても、リーダーとしての適性に疑問を呈した。「私にとって、バイエルンで腕章を巻いているとはいえ、ヨシュア・キミッヒもリーダータイプの選手ではない」

クルーゼはその見解について、ピッチ上でのリーダーシップの定義をもとに説明した。「リーダーシップはキャプテンマークや激しい当たりだけで示されるものではない。リーダーシップにはもっと多くの要素がある。私にとってキミッヒは、その役割にふさわしい存在ではない」と、代表通算14試合出場の元代表選手は明言した。

元プロ選手のクルーゼが主な問題として挙げたのは、現在の代表チームの構成だ。DFBのメンバーには際立った個性を持つキャラクターが欠けているという。「すべてが丸く整えられてしまっているからだ」

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ユルゲン・クロップはDFBチームでヨシュア・キミッヒをどう起用する考えなのか？

世間の議論とは無関係に、代表監督クロップはキミッヒを中心的なリーダーとして明確に計算に入れており、本人が希望するポジションでの起用を考えている。ワールドカップでは、ミュンヘン所属のキミッヒはやむなく右サイドバックで穴埋めをすることになったが、今後は再び守備的ミッドフィールドの統率を担うことになる見込みだ。

「我々は彼をミッドフィルダーとして見ている」とクロップは明言した。「彼を右サイドバックとして話した会話は一度もなかった」

ただし代表監督は、今後の課題に向けて主将にも責任を求めた。「安定は守備からしか生まれない。どう守備をするかということであり、そのためには一人ひとり全員が必要だ。今はそこにしっかり向き合うことが重要になる。それはジョーにとっても、他の誰にとっても同じだ」と、クロップはメンバー発表の場で強調した。