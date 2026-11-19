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リーズ・ユナイテッドはMF田中碧との新契約に向け、交渉を始める準備を進めている。プレミアリーグのライバル4クラブがその成長を注視しており、チェルシー、リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッド、トッテナム・ホットスパーはいずれも、エランド・ロードで印象的なプレーを見せる28歳の日本代表を追ってきた。

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ダニエル・ファルケ監督が契約更新を後押し

TEAMtalkによると、田中の契約期間が残り1年半余りとなる中、他クラブからの関心が計画を複雑にする恐れもあり、リーズの幹部は長期的な残留を確実にしたい考えだ。田中は2024年夏にフォルトゥナ・デュッセルドルフから290万ポンド（350万ユーロ）で加入。昇格を果たしたシーズンに活躍し、その後はトップリーグのサッカーに適応した。今季のリーズのリーグ戦10試合中8試合で田中が先発したことを受け、ファルケ監督が新契約の提示を主導している。

データ分析で国内クラブの補強担当者が注目

田中は昨季、トップリーグへの適応に序盤こそ苦しみ、自身に厳しいMFは集中力を欠くことが時折あったと認めた。それ以来、スタッフとサポーターの双方から高く評価され、欠かせない存在となっている。代表ウィークには、 日本がブラジルに3-2で勝利した試合 で際立つプレーを見せ、その実力を改めて示した。アーセナルのブルーノ・ギマラエスやマンチェスター・ユナイテッドのアンドレイ・サントスを相手に存在感を放った。

同メディアによると、プレッシャー下での落ち着きと低い位置からボール保持をコントロールする能力により、守備的MFの田中はクラブのデータ分析システムでイングランドサッカー界の有力な選択肢の一人として浮上した。 マンチェスター・ユナイテッド とトッテナムはともに夏の獲得候補リストに田中を入れていた。その後は別の選択肢に向かったものの、今も田中の能力を把握している。チェルシーとリヴァプールも中盤の補強計画を検討する中、今季は田中を視察している。

欧州大陸のクラブも関心

技術に優れた田中への関心は欧州大陸にも広がっている。同メディアは、リーグ・アンのモナコも田中のプレーを高く評価していると伝えた。フランスの同クラブは、ラミン・カマラの後任が必要になる可能性のある2027年を見据え、中盤の長期的な後継候補をすでに検討している。

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ブンデスリーガの複数クラブも、田中がドイツを離れてからの急速な成長に注目している。同メディアはさらに、RBライプツィヒが夏に田中を検討した後、代わりにローマのニール・エル・アイナウイの獲得に動いたと報じた。リーズとライプツィヒには共通のオーナーシップ上のつながりがあり、この関心を一層興味深いものにしている。

当地になじむ田中の残留にリーズは期待

今後の移籍市場を前に獲得を狙うクラブが関心を寄せる中、リーズは合意をまとめるため、田中や代理人との協議を急ぐ必要があるかもしれない。ファンに愛される田中は当地での生活になじみ、クラブでのプレーを気に入っている。また、両親が訪問した際にクラブが気遣ってくれることにも感謝している。安定した活躍を続ける田中に報いることが、クラブ首脳陣の明確な最優先事項だ。