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トッテナム・ホットスパーの4試合無敗は、リーズ・ユナイテッドに0-1で惜敗し、途絶えた。ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるチームはボール支配率で上回ったものの、終盤にノア・オカフォーの一撃を浴びた。

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トッテナム・ホットスパーはエランド・ロードで悔しい午後を過ごした。リーズに0-1で敗れ、ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で抱える戦術面の一貫性の欠如が浮き彫りになった。ボール支配率は61％に達したものの、堅固なリーズの守備陣を崩すために必要なアタッキングサードでの鋭さを欠き、90分間で放ったシュートはわずか7本。79分に集中力を欠いた隙を突かれ、ノア・オカフォーにゴールを許し、ホームチームに勝ち点3をもたらした。

戦術面では、トッテナムは敵陣での優勢を決定機につなげられず、試合を通じたxG（期待得点）はリーズの2.49に対してわずか1.19だった。負傷によって創造性を担う主力選手を複数欠いた影響は明らかで、中盤は顔ぶれの入れ替わる前線に安定してボールを届けられなかった。守備陣はドミニク・カルバート＝ルーウィンをおおむね抑えたが、攻守の切り替えに対応できず、慌ただしい終盤の末にトッテナムは勝ち点を得られないままヨークシャーを後にした。

GK・守備陣

アントニン・キンスキー：6/10

若きGKは2本のシュートをセーブし、配球もおおむね安定していた。リーズがしばしば高い位置からプレスをかける中、ゴールキックは10回を記録した。守備が崩れた後、近距離から正確に放たれたオカフォーの終盤のシュートには、なすすべがほとんどなかった。

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ペドロ・ポロ：5/10

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このスペイン人選手にとって厳しい午後となり、持ち味の攻撃への推進力を発揮できなかった。51分にイエローカードを受け、デ・ゼルビ監督が守備の安定、あるいは布陣の変更を求める中、65分に交代した。

ミッキー・ファン・デ・フェン：6/10

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キャプテンとして最終ラインを率い、チームが記録した28回のインターセプトのうち複数回を担った。しかし、後半にリーズが圧力を強めると、対応に追われる場面もあった。早い時間の15分に警告を受けており、リーズのカウンターに対して普段以上に慎重なプレーを強いられたのかもしれない。

ヤン・パウル・ファン・ヘッケ：6/10

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センターバックとして対応に追われながらも、トッテナムの最終ラインが記録した52回のクリアに貢献した。個人の競り合いでは大半を制したが、決勝点の場面でオカフォーの動きを追えなかった守備陣の一員でもあった。

アンドリュー・ロバートソン：5/10

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このスコットランド人選手はオーバーラップから幅をもたらそうとし、アウェーチームが放った22本のクロスにも貢献したが、狙った相手に届いたものは少なかった。守備では、リーズの得点につながる一連のプレーでポジションを外していた。

中盤

マテウス・フェルナンデス：5/10

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密集した中盤で技術を発揮できず、枠内シュートも記録できなかった。フィジカルの強いリーズの中盤の軸を相手に守備ラインを突破できず、65分に交代した。

サンドロ・トナーリ：5/10

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トッテナムの508本のパスをつなぐ一助となったものの、その働きは主に横方向への展開にとどまった。タックルには普段の鋭さを欠き、いら立ちが募る中、終盤の88分にイエローカードを受けた。

アーチー・グレイ：6/10

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古巣と対戦した20歳のMFは、ボールを運ぶ力を垣間見せた。トッテナムがホームチームを上回るインターセプトを記録する中、守備でも懸命に働いたが、アタッキングサードで必要な決定的なパスは出せなかった。

攻撃陣

オマル・マルムシュ：5/10

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ピッチに立った65分間の大半で存在感を示せなかった。リーズのセンターバックの間にスペースを見いだせず、シュートを1本も放たないままデヤン・クルゼフスキと交代した。

マティス・テル：4/10

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この若手選手にとって期待外れの序盤となり、ハーフタイム直前の43分に交代した。効果的に連係プレーへ絡めず、ドミニク・ソランケとの交代からは、デ・ゼルビ監督が前線の戦術的な働きに満足していなかったことがうかがえる。

モハメド・クドゥス：6/10

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トッテナムの攻撃陣で最も脅威となり、何度か対峙した相手を抜こうと試みた。チームのカウンターの大半に絡んだが、トッテナムが同点ゴールを狙う中、83分に交代した。

交代選手・監督

ドミニク・ソランケ：6/10

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43分にテルに代わって投入された。必要とされていた前線の起点となり、チームのポストプレーを改善したが、トッテナムがリーズの低い守備ブロックを崩せず、ボックス内でボールを受ける機会に恵まれなかった。

コナー・ギャラガー：5/10

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中盤に活力を加えるため65分に投入されたが、試合のテンポを変えるには至らなかった。プレーが途切れがちになる中、短い出場時間で2度のファウルを犯した。

ロドリゴ・ベンタンクール：5/10

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65分に投入された。ボールを動かし続けたものの、試合最後の15分でリーズの守備をこじ開ける創造性は欠いた。

デヤン・クルゼフスキ：5/10

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65分にマルムシュと交代した。ボールに触れる機会は多かったが、クロスは59回のクリアを記録したリーズの守備陣にたびたび跳ね返された。

ルカ・ウィリアムズ＝バーネット：採点なし

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83分にクドゥスに代わって投入された。高い評価を受ける10代の選手に、結果を左右するだけの時間はほとんどなかった。

ロベルト・デ・ゼルビ：4/10

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このイタリア人監督の采配は戦術的に不発に終わった。チームはボールを支配したが、リーズが深く引くと代替策を欠いた。自身が51分に受けたイエローカードは、チーム内で募るいら立ちを映し出すものだった。テルを早々に交代させたことからも、当初のゲームプランが実現しなかったことがうかがえる。