Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoリーズ
Elland Road
team-logoブライトン
GOAL-e

翻訳者：

リーズ・ユナイテッド対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの視聴方法：放送局、ライブストリーム、キックオフ時間、両チームの最近の調子

リーズ 対 ブライトン
リーズ
ブライトン
プレミアリーグ

リーズ・ユナイテッド対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの視聴方法と最新チームニュースを一覧でまとめました。

Voetbalzoneが、この試合のテレビ放送とオンラインストリーミング情報を含む完全ガイドをお届けします。

リーズ・ユナイテッド対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの視聴方法

オランダではViaplayで視聴可能。以下のリンクから登録できます。

旅行中で自国のストリーミングサービスで観戦したい場合は、VPNを使えば地域制限を回避し、自宅と同じようにログインできます。キックオフの瞬間を見逃すことはありません。

Viaplay

Viaplay

こちらからご覧ください

NordVPNでどこでも視聴

海外では、普段使っているストリーミングサービスで試合を見るためにVPNが必要なことがあります。NordVPNなどを使えば、安全に接続できます。

チームニュース＆メンバー

リーズ vs ブライトン 予想スタメン

3-4-2-1
リーズ crest
リーズ
LEE
フォーメーション
ブライトン crest
ブライトン
BHA
4-2-3-1
26カール・ダーロウ15ジャカ・ビヨル6ジョー・ロドン23セバスチャン・ボルナウ18アントン・シュタッハ8ショーン・ロングスタッフ24ジェームス・ジャスティン22田中碧14ルーカス・ヌメチャ29ウィルフリード・グノント9ドミニク・カルバート＝ルーウィン1バルト・フェルブルッヘン6ヤン・ポール・ファン・ヘッケ29マキシム・デ・カイペル5ルイス・ダンク34ヨエル・フェルトマン30パスカル・グロス13ジャック・ヒンシェルウッド17カルロス・バレバ11ヤンクバ・ミンテ24フェルディ・カディオグル18ダニエル・ウェルベック
ブライトン crest
ブライトン
BHA
3-4-2-1
リーズ

先発メンバー

ブライトン

マネージャー

  • ダニエル・ファルケ
  • ファビアン・ヒュルツェラー

負傷者および出場停止

リーズ・ユナイテッドは、この試合で複数の選手を欠く。イリヤ・グルエフ、グドムンドゥル・グドムンドソン、ニコラス・オカフォー、パスカル・ストルイク、ジェイデン・ボーグルの5人が負傷で欠場する。 出場停止はなし。予想スタメンはGKダーロウ、DFビヨル・ロドン・ボルナウ、MFアーロンソン・ロングスタッフ・ジャスティン・田中、さらにスタックが下がる。前線はジェームズとカルバート＝ルーウィン。

ブライトンは三笘薫、ディエゴ・ゴメス、マッツ・ウィッファー、アダム・ウェブスター、クリストス・ツィマスが負傷で欠場する。 出場停止はなし。 ブライトン予想先発 GK：ヴェルブルッゲン DF：ファン・ヘッケ、デ・カイパー、ダンク、フェルトマン MF：グロス、ヒンシェルウッド、バレバ FW：ミンテ、カディオグル、ウェルベック キックオフが近づくにつれ、最新情報を追加する。

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

最近の調子

リーズ・ユナイテッドは直近5試合で2勝2分け1敗。 直近はアウェイでトッテナムと1-1、VAR判定でカルバート＝ルーウィンがPK同点弾。その前はホームでバーンリーに3-1、4月上旬にウルヴァーハンプトンに3-0。5試合で10得点・5失点。

対するブライトンは3勝1敗1分で波はあるものの好調を維持。直近はウルヴァーハンプトンを3-0で下し、4月にはチェルシーにも同じスコアで勝利、バーンリーにも0-2で勝っている。 唯一の敗戦はニューカッスル・ユナイテッドに1-3で負けた試合。5試合で9得点6失点。

過去の対戦成績

LEE

直近の 5 試合

BHA

0

勝利

3

引分け

2

勝利

3

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

2025年11月のブライトンホームでの直近対戦は、シーガルズが3-0で快勝した。 直近5試合はブライトンが2勝、2引き分け、リーズは未勝利。リーズのホーム勝利はデータ上確認できない。2023年3月のエランド・ロードでの試合は2-2の引き分け。シリーズ全体ではブライトンが優勢。

順位

プレミアリーグではリーズが14位、ブライトンが7位。ブライトンは欧州大会出場圏内だが、リーズは中位でシーズンを終えそうだ。

広告