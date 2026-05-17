プレミアリーグ - プレミアリーグ Elland Road

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リーズ・ユナイテッド対ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンの視聴方法

オランダではViaplayで視聴可能。以下のリンクから登録できます。

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チームニュース＆メンバー

リーズ・ユナイテッドは、この試合で複数の選手を欠く。イリヤ・グルエフ、グドムンドゥル・グドムンドソン、ニコラス・オカフォー、パスカル・ストルイク、ジェイデン・ボーグルの5人が負傷で欠場する。 出場停止はなし。予想スタメンはGKダーロウ、DFビヨル・ロドン・ボルナウ、MFアーロンソン・ロングスタッフ・ジャスティン・田中、さらにスタックが下がる。前線はジェームズとカルバート＝ルーウィン。

ブライトンは三笘薫、ディエゴ・ゴメス、マッツ・ウィッファー、アダム・ウェブスター、クリストス・ツィマスが負傷で欠場する。 出場停止はなし。 ブライトン予想先発 GK：ヴェルブルッゲン DF：ファン・ヘッケ、デ・カイパー、ダンク、フェルトマン MF：グロス、ヒンシェルウッド、バレバ FW：ミンテ、カディオグル、ウェルベック キックオフが近づくにつれ、最新情報を追加する。

最近の調子

リーズ・ユナイテッドは直近5試合で2勝2分け1敗。 直近はアウェイでトッテナムと1-1、VAR判定でカルバート＝ルーウィンがPK同点弾。その前はホームでバーンリーに3-1、4月上旬にウルヴァーハンプトンに3-0。5試合で10得点・5失点。

対するブライトンは3勝1敗1分で波はあるものの好調を維持。直近はウルヴァーハンプトンを3-0で下し、4月にはチェルシーにも同じスコアで勝利、バーンリーにも0-2で勝っている。 唯一の敗戦はニューカッスル・ユナイテッドに1-3で負けた試合。5試合で9得点6失点。

過去の対戦成績

2025年11月のブライトンホームでの直近対戦は、シーガルズが3-0で快勝した。 直近5試合はブライトンが2勝、2引き分け、リーズは未勝利。リーズのホーム勝利はデータ上確認できない。2023年3月のエランド・ロードでの試合は2-2の引き分け。シリーズ全体ではブライトンが優勢。

順位

プレミアリーグではリーズが14位、ブライトンが7位。ブライトンは欧州大会出場圏内だが、リーズは中位でシーズンを終えそうだ。