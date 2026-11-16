リーズ・ユナイテッドのジェームズ・トラフォード、ネーションズリーグでスペインに快勝したイングランドの実力を称賛

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マドリードでスペインを破り、UEFAネーションズリーグで歴史的勝利を収めたイングランド。リーズ・ユナイテッドのGKジェームズ・トラフォードは、チームの粘り強さと技術力を称えた。自身も終盤に見事な連続セーブを披露し、トーマス・トゥヘル率いるチームのグループ首位通過に貢献した。

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マドリードでの活躍を振り返るトラフォード

イングランドはトゥヘル体制下で屈指のパフォーマンスを見せ、現世界王者を相手に3点を先行した。しかし、PKでスペインに反撃を許し、エリオット・アンダーソンがレッドカードを提示されると、試合の流れは一変。それでも終盤の圧力に耐え、 スペインの驚異的な44試合無敗記録を止めた 。トラフォードは、この偉業はチーム全体の結束力によるものだと考えている。前半の攻撃には称賛が集まったが、同選手は終盤に示した守備の粘り強さこそ、チームの進化を物語っているとみている。

『Leed'sの公式サイト』によると、この試合の最優秀選手に選ばれたトラフォードは「信じられないような夜だった」と振り返った。Leed'sの公式サイト。「僕たち全員にとって、素晴らしい試合だった。レッドカードが出る前は、僕たちは本当に素晴らしかった。そして退場者が出た後は、僕たちがどんなチームなのか、どう結束して戦うのかを示せた。チームのレベルと質が表れたと思う。僕にとっては代表5試合目で、このチームでプレーできるのは素晴らしいことだ。僕たちは見事だった。ボールを持ったときの僕たちがどれだけ良く、素早く、自信を持っていたか、誰もが見たと思う」

見事な連続セーブが勝利を決定づける

この夜の決定的な場面は、スペインが同点に追いつくかと思われたアディショナルタイムに訪れた。トラフォードはまず、フェルミン・ロペスの至近距離からの強烈なシュートをはじくと、続くアイメリク・ラポルテのシュートも驚異的な反射神経でポストの外へかき出した。この一連のプレーはマドリードの観衆を驚かせ、トゥヘル監督率いるイングランドが侮れない存在であることを示した。

トラフォードは試合を通じて6セーブを記録。敵地で世界王者を圧倒するチームを見守った遠征サポーターの記憶に長く残る勝利の土台を築いた。「正直、あまり覚えていない。あっという間の出来事だったし、ああいう一瞬の判断のために、僕たちは毎日、毎週練習している。チームの力になれてうれしい」とトラフォードは語った。

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イングランドの戦術的な柔軟性を称賛

トラフォードは自身の活躍だけでなく、10人で戦う逆境にチームがどう対応したかも強調した。アンダーソンの退場をきっかけに総崩れになってもおかしくなかったが、流れるように攻めるチームから、コンパクトな守備陣形へと切り替えられたことが勝利の鍵となった。リーズ・ユナイテッドの守護神は、この柔軟性はコーチングスタッフ主導の準備の成果だと考えている。

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「レッドカードがなければ、最終的にどんなスコアになっていたか分からない。僕たちには攻撃も守備もできることを示したし、それはスタッフと全員の功績だ」とGKは付け加えた。

ネーションズリーグのグループ首位を確保

この勝利がもたらしたのは、スペインを破る名誉だけではない。UEFAネーションズリーグのグループ首位という具体的な成果も手にした。主要大会での成功に向けて勢いをつけたいチームにとって、スペインのような強豪を上回って終えることは、大きな意思表示となる。トラフォードは、選手たちは明確な目標を持って試合に臨み、自分たちへの信頼を最後まで失わなかったと強調した。

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「正直に言えば、勝ててうれしい。グループ首位で終えるのが僕たちの目標だったし、厳しい試合になることは分かっていた。この試合に向けて自分たちに何を求めるかも、自分たちが抱いている自信も分かっていた。自分の役割を果たし、勝って、最終的にグループ首位で終えられてうれしい。僕たちは常に自分たちのレベルと質を信じているし、それを示せて本当にうれしい」と締めくくった。