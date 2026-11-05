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リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督は、マッカビ・テルアビブのMFイッスフ・シソコを1年以上にわたって追跡しており、今冬の獲得を検討している。ただし、年明けに欧州のライバルクラブに先んじて24歳のマリ人選手をエランド・ロードに迎えるには、リーズは迅速に動く必要がある。

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ヨークシャーのクラブ、冬の獲得に動く

『TEAMtalk』によると、リーズは夏に中盤の補強を実現できなかったことを受け、1月の移籍市場が開いた際に守備的MFのシソコに正式オファーを提示する準備を進めている。元ボルドーの同選手を1年以上にわたって綿密に追ってきた補強担当者らは、ファルケ監督のチームを強化する理想的な存在とみている。リーズにとって重要なのは、選手本人がイングランドへの移籍に前向きで、ウェスト・ヨークシャーへの移籍を希望していることだ。

欧州のライバル勢も獲得争いに参戦

選手本人はリーズへの移籍を希望しているものの、プレミアリーグ所属の同クラブは獲得に向けてスペインとポルトガルのクラブとの激しい競争に直面している。ラ・リーガのレバンテは現在、獲得に向けた動きで最も先行しており、すでにシソコ側と交渉を開始。約500万ユーロ（420万ポンド／560万ドル）のオファーを準備している。

さらに、ヨーロッパカンファレンスリーグに出場するブラガも、このマリ人選手を獲得候補に加えた。現在の所属クラブが売却に応じる姿勢を示せば、冬に独自のオファーを提示する可能性がある。シソコの契約は2027年6月までで、クラブ側にはさらに12カ月延長できるオプションがあるため、獲得を狙うクラブは事前契約を結ぶことができず、イスラエルのクラブと移籍金で直接合意する必要がある。

好調なプレーで注目度が上昇

シソコは、2024年にフランスのボルドーからイスラエル1部リーグに移籍して以来、着実に評価を高めてきた。ボルドーではトップチームで65試合に出場している。テルアビブに移ってからは、アンカーを務める同MFは公式戦で97試合に出場し、リーグ優勝と国内カップ戦の制覇に貢献した。

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クラブでの実績に加え、24歳の同選手はマリのU-23代表と五輪代表でもプレーしている。同MFは可能な限り高いレベルで自らの力を試したいと考えており、情報筋によると、欧州5大リーグのクラブが獲得に動く準備を進めるなか、冬の移籍で合意に達する可能性はあるという。

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1月には迅速な対応が必要

リーズが長期にわたって狙ってきた選手を逃さないためには、冬の移籍市場が開き次第、レバンテが提示する見込みの500万ユーロと同額以上のオファーを迅速に出さなければならない。移籍市場の序盤にシソコを獲得できれば、シーズン後半にプレミアリーグでの地位を固めたいリーズにとって、ファルケ監督が夏に確保できなかった中盤の選手層を厚くできる。一方、シソコのイスラエルでのプレー期間が終わりに近づくなか、マッカビは正式なオファーに備えることになる。