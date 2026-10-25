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リーズ・ユナイテッドがサンダーランドとの激闘を0-0の引き分けに持ち込んだ一戦で、ジェームズ・トラフォードは圧巻のパフォーマンスを披露。イングランド代表の正GKの座をジョーダン・ピックフォードから完全に奪うためのアピールとなった。日曜日のスタジアム・オブ・ライトは猛烈な風に見舞われたが、トラフォードは重要なセーブを4度見せて無失点に抑え、代表で通用する実力を示した。

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渦巻くウェアサイドの風の中で見せた好セーブ

スタジアム・オブ・ライトでの一戦は、渦巻く風に大きく影響され、リーズもサンダーランドも継続して圧力をかけることが難しかった。それでもトラッフォードは、この試合で最も光るプレーを見せ、イングランド代表の先発GKをめぐる議論をさらに熱くした。

トラッフォードは前半、復帰したサンダーランドのFWブライアン・ブロビーのシュートを2度防いだ。まずペナルティエリア際から放たれた、バウンドする処理の難しいシュートを体をいっぱいに伸ばしてはじくと、続いてゴールエリアの外で迎えたGKとの1対1の決定機には、勇敢にタイミングよく飛び込んでボールを押さえた。

国内リーグでの好調ぶりがピックフォードに重圧

トラッフォードは後半も鋭い反応を保ち、ニルソン・アングロのシュートを阻む重要なセーブをさらに2度披露。ゴール前での堂々とした姿は、リーズが夏にマンチェスター・シティからの獲得に4000万ポンドを投じた理由を示している。

今季のプレミアリーグ8試合で、トラッフォードは3度のクリーンシートを達成し、失点はわずか6。一方、ピックフォードも同じ期間に3度のクリーンシートを記録しているが、エヴァートンで9失点を喫しており、代表のGKの座をめぐる争いは本格化している。

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代表での厳しい視線の中でも良好なライバル関係

トラッフォードは10月のネーションズリーグで、トーマス・トゥヘル監督の下、A代表で3、4試合目の出場を果たした。スペインに2-3で敗れた試合とチェコに2-0で勝利した試合に先発。その後はピックフォードが復帰し、クロアチアに7-0、チェコに3-0で勝利した試合でクリーンシートを達成した。GKの序列にメディアの厳しい視線が注がれる中でも、トラッフォードはライバルと良好な関係を保っている。

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9月に『ガーディアン』の取材を受けたトラッフォードは、こう語った。「僕もピックスも北部出身で、とても仲がいい。先発の座をみんなで争うのがサッカーの現実だ。イングランド代表でプレーし、先発することは、すべてのGK、そしてすべてのサッカー選手の夢だ。誰もが自分は先発できると信じている。そのことを毎日証明しようとしているだけだ」

イングランド代表のGK争い、今後は？

リーズは開幕からの8試合で5度の引き分けを記録しており、トラッフォードはピックフォードに大きな重圧をかけ続けている。

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正GKの座をめぐる争いは、11月に控える代表ウィークに再開する。イングランドはネーションズリーグのグループ3最終戦で、クロアチア、スペインと対戦する。



