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リーズ・ユナイテッド、ブレントフォード、クリスタル・パレスが、1月の移籍市場を前に、レスター・シティとプロ契約を結んでいない18歳のウインガー、ビスマーク・オウスの獲得を巡って欧州クラブと争っていると報じられた。アカデミーで好成績を残す右サイドのアタッカーには、プレミアリーグや欧州大陸のクラブから強い関心が寄せられている。

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イングランドの3クラブが若手有望株を追跡

レスターの若手オウスが、海外クラブも関心を寄せる中、リーズ、ブレントフォード、クリスタル・パレスの冬の獲得候補に浮上したと、『TEAMtalk』 が報じている。18歳のオウスは昨季のU-18プレミアリーグで12得点7アシストを記録し、今季もレスターのU-18チームで継続的にプレーしている。トップチームでのデビューはまだだが、プレミアリーグ2とプレミアリーグカップではU-21チームでの出場機会も得ている。

海外クラブも注目、イタリアのパスポートが利点に

同報道によると、オウスを巡る争いはイングランドのトップリーグにとどまらず、イタリアとオランダのクラブもレスターの育成組織で着実に成長する姿を注視している。オウスにはイングランドとガーナの代表資格があるほか、イタリアのパスポートも保持している。これは円滑な獲得を目指す欧州クラブにとって大きな利点と見られている。

18歳になったばかりのオウスは、レスターとまだプロ契約を結んでいない。この状況から近い将来の去就を巡る憶測が強まっている。レスターはアカデミーでも特に将来を期待される選手の一人に正式なプロ契約を提示したいと強く望んでいるが、引き留めには大きな課題が立ちはだかる。

レスター、再び有望株を失う恐れ

現在リーグ1で7位につけるレスターは、将来を期待される若手を数多く育ててきた。一方、トップリーグのクラブが関心を寄せる選手を引き留めるのは難しい。最も分かりやすい例は昨夏、同じくアカデミー出身の ジェレミー・モンガが1250万ポンドの移籍金でマンチェスター・シティに加入したことだ 。

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同メディアは、イングランドと欧州大陸でスカウトの関心が高まる一方、現段階でオウスへの正式なオファーや交渉の進展は確認されていないとも伝えている。シーズン途中の移籍が実現すれば、まだユースレベルでプレーするオウスにとって大きなステップアップとなる。関心を寄せるクラブの大半は、すぐにトップチームの戦力となる選手ではなく、長期的な有望株と見ている。

注目の若手にとって重要な数週間に

今後数週間で、リーズ、ブレントフォード、クリスタル・パレス、欧州クラブから高まるスカウトの関心が、1月の具体的な獲得交渉に発展するかが明らかになる。レスターは将来有望なウインガーを引き留め、またしても貴重な才能をトップリーグのクラブに奪われる事態を避けるべく、水面下で懸命に動いている。しかし、国内外のクラブが獲得を狙う中、リーグ1のレスターがオウスを引き留めるのは容易ではない。