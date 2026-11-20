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今週末、チェルシーとのプレミアリーグ戦でリーグ戦を再開するリーズ・ユナイテッドに、主力選手のコンディションに関する朗報が届いた。ダニエル・ファルケ監督は、複数の主力選手が代表ウィークを無事に終え、スタンフォード・ブリッジへの遠征に向けてチームに加わると明かした。

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ファルケ監督、グドムンドソンの回復に「うれしい驚き」

リーズのファルケ監督は、ガブリエル・グドムンドソンが代表での活動を負傷なく終えて戻ってきたことに安堵を示した。27歳のウイングバックは、直近のトッテナム・ホットスパー戦で勝利を収めた際にハーフタイムで交代し、コーチングスタッフにとって大きな懸念材料となっていた。筋肉に問題があるとの心配もあったが、同選手はスウェーデン代表で多くの時間プレーし、ネーションズリーグでの昇格に貢献。攻守の両面に影響を与えられる独自の能力を持つだけに、ロンドン遠征で起用できることは大きな追い風となる。

「うれしい驚きだった」とファルケ監督はクラブ公式サイトで語った。「最初は少し心配していたが、すべて問題ない。神経の問題だったようで、ハムストリングの負傷などではなかった。無事に乗り切ってくれてうれしかったし、［ポーランドとの第2戦］は彼らにとって、ほぼ親善試合のようなものだった。彼は第2戦では休養を取った。正直、それもとてもよかった。我々にとって間違いなく朗報だし、今日にはすでに練習にも戻っていた」

スタンフォード・ブリッジ遠征へ、さらに3選手が回復

グドムンドソンに加え、リーズではほかの複数の主力選手も万全の状態に戻った。アントン・スタッハとノア・オカフォーはともに1週間を通して練習をこなし、それぞれの回復において大きく前進した。さらに、ドミニク・カルバート＝ルーウィンもイングランド代表での活動を終え、練習に復帰。代表での活動後も問題は報告しておらず、ファルケ監督はシャビ・アロンソ監督率いるチームとの一戦で、前線の中心となるストライカーを起用できる。

「スタッハは1週間を通して練習に戻っている。今日も練習したが、先週はまだ一部のメニューへの合流と個別のリハビリを少しずつ行っていた。ノア（オカフォー）も同様で、2人とも1週間を通して練習できたことは間違いなくプラスだった。ドミニク（カルバート＝ルーウィン）もイングランド代表での活動から戻って以降、練習に復帰していて問題はない。間違いなく朗報だ」と説明した。

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トラッフォードには冷静さを求める

選手たちのコンディションが主な話題となった一方、ファルケ監督はGKジェームズ・トラッフォードへの評価が高まっていることにも言及した。若きGKはスペイン戦での際立った活躍を含め、好プレーを重ねて広く称賛されている。ただ、ファルケ監督は、代表での活躍に伴う突然のメディアの注目にトラッフォードが舞い上がらないようにしたい考えだ。

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「彼が戻ってきて、誰もが彼を褒めたたえているので、私からはからかわれただけだ」とファルケ監督は冗談を交えて語った。「若い選手だからこそ、謙虚で地に足をつけたままでいるようにしている。今は解説者も国中の人も、誰もが彼を褒めたたえているからだ。彼については何度も話してきたが、我々にとって傑出した選手だ。信じられないほどの可能性を持っている。ただ、改めて言うが、それをシーズンを通して継続的に示してほしい」

突然の代表での活躍への熱狂

ファルケ監督は、リーズの選手が代表で活躍したことを巡る突然の熱狂を意に介していない。トップレベルの才能を輩出することはクラブのDNAの一部にすぎないと強調し、世界的な注目にも動じていない。エランド・ロードの選手が世界の舞台で活躍しても、サッカー界全体が驚くべきではないという考えを明確にした。「今は誰もが、リーズ・ユナイテッドの選手が代表でも輝いていることに驚いている」と締めくくった。