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リーグ・アンで頭角を現したRCランスのDFイスマエロ・ガニウに、トッテナム、ニューカッスル、チェルシーのオーナー企業ブルーコ、マンチェスター・シティの親会社グループが関心を寄せている。高い評価を受ける若手は、かつてボラール＝ドゥレリスから巣立ったラファエル・ヴァランと比較されており、欧州の強豪がその成長を追っている。

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イングランドのクラブがフランスの有望株を注視

報道元の『TEAMtalk』によると、フランスサッカー界で頭角を現したガニウについて、プレミアリーグのフラムとブレントフォードがトッテナム、ニューカッスルに加わり、2026年を通じて視察を続けている。また、複数クラブを保有するブルーコとシティ・フットボール・グループも、このセンターバックの成長を注意深く見守っている。所属クラブの関係者は、生え抜きのガニウが元フランス代表でレアル・マドリーでも活躍したラファエル・ヴァランに続く存在となることを期待している。

欧州各国のクラブも下部組織出身DFを注視

同メディアによると、国内のライバルであるパリ・サンジェルマン、マルセイユ、モナコはいずれもガニウの高まる可能性を十分に認識しており、ここ数カ月にわたってトップリーグでのプレーを注意深く見ている。関心は欧州各国にも広がり、ドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントとRBライプツィヒ、イタリア・セリエAのアタランタとコモも成長を追っている。

フランス北部のクラブが輩出した史上最高の若手選手と広く評されるヴァランと同様、各クラブが獲得を狙うガニウは、素早い守備への戻りとボール保持時の優雅さに、フィジカルの強さを兼ね備える。フランス北部で下部組織から昇格した後、こうした際立った特長により、リーグ・アンで最も有望な若手センターバックの一人として急速に評価を高めた。

異例の道のりを経て新契約を獲得

ただし、同メディアは、レンタル移籍選手の登録を巡る複雑な事務上の制約により、トップチームへの道のりは決して平坦ではなかったと指摘する。幼い頃から所属するクラブを離れ、アヌシーで成長のための期間を過ごした後、経験を積むため別の場所へ移る前に、ランスのトップであるジョセフ・ウグルリアンが所有する別のクラブ、イタリアのパドヴァへ正式に移籍する必要があった。

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保有元のクラブに復帰したガニウは、昨季トップチームデビューを果たし、すぐに指導陣に強い印象を残した。その急速な成長を受け、クラブ首脳陣は夏に4年間の新契約を結んだ。この契約は、クラブがその能力を信じていることを示している。

代表の変更で高まる評価

リール生まれのガニウは、両親のルーツを通じて、2025年のジンバブエとの親善試合で当初ブルキナファソ代表としてプレーした後、3月にフランスU-21代表へ変更した。事情に詳しい関係者によると、そのプレーは非常に説得力があり、フランス代表監督のジネディーヌ・ジダンはすでに起用候補の一人としてガニウを検討したという。長期契約を結んでいるランスは、今後の移籍市場に向けて有利な立場を維持している。