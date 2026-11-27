共有 GOALをGoogleでフォロー

レンヌは公式戦5試合未勝利を受け、フランク・エーズ監督を解任した。波乱の続く今季リーグ・アンで職を失った最新の指揮官となる。チャンピオンズリーグ出場権争いを期待されていたチームにとって、木曜日のヨーロッパリーグでのNEC戦、1-3の敗北が決定打となった。今後はスタッフ3人が暫定的に指揮を執る。

広告

レンヌがエーズ監督と決別

レンヌは金曜日、フランク・エーズ監督の退任を発表した。アシスタントのヨアン・ラマレとリリアン・ナリスもチームを離れる。決定が下されたのは、 ヨーロッパリーグでNECに1-3で敗れ 、公式戦の未勝利が5試合に伸びた翌日のことだった。

『Get French Football News』が伝えたところによると、『Foot Mercato』と『レキップ』はこの日、エーズ監督が解任の危機にあると報じていた。レンヌは10月25日にストラスブールを3-0で下して以来、勝利がなく、エーズ監督は選手の一部から信頼を失ったとも伝えられていた。『Get French Football News』。

リーグ・アンで相次ぐ解任の最新例

エーズ監督は、今季リーグ・アンで職を失った指揮官の長いリストに新たに加わった。ランスは9月、リーグ戦わずか4試合でディノ・トップメラー監督を解任。その後任のヤニック・カユザック監督とも、チャンピオンズリーグで1-9の大敗を喫した後、11月12日に決別した。

ル・アーヴルはリーグ・アンで9試合勝利がなかったことを受け、10月31日にディディエ・ディガール監督を解任したが、その2週間後にランスが同監督を招聘した。ストラスブールも先週、ウーゴ・オリヴェイラ監督に代えて、元スウォンジー指揮官のヴィトール・マトス監督を迎えた。

広告 広告

期待に応えられず

レンヌは戦力を補強し、監督も続投したことで、チャンピオンズリーグ出場権を争う期待を抱いて今季に臨んだ。しかし、シーズンは思うように進んでいない。昨季途中に就任し、クラブをヨーロッパリーグ出場に導いたエーズ監督は、レンヌがリーグ・アン9位にいる中でチームを去る。

Related Topics

欧州での戦いも停滞しており、リーグフェーズでの勝利はOFIクレタ戦の1勝のみだ。不振を受け、クラブ会長のアルノー・プイユも立場が危うくなっていると報じられている。

3人が暫定的に指揮

セバスティアン・タンブレ、ピエール＝アレクサンドル・ルリエーヴル、エルヴェ・セクリの3人が、日曜日のトゥールーズ遠征から暫定的にチームを指揮する。

広告

レンヌは、急速に失速したシーズンを立て直すため、正式な後任監督を探さなければならない。