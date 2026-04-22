PSVにとってはリーグ優勝のみという期待外れのシーズンだった。 Voetbalzoneでは平日毎日、オランダのトップクラブに関する論題を提示。伝統的トップ3以外のチームにも定期的に注目しています。今季PSVは史上最速でエールディヴィジを制しましたが、CLでの冬越しはならず、KNVBカップ準決勝でもNECに3-2で敗れました。 PSVは今シーズン、もっと結果を出すべきだったと思いますか？コメント欄であなたの意見をお聞かせください！

4月の第1週末、PSVが勝ってフェイエノールトが勝ち点を落とせば、史上最速優勝が決まる状況でした。4月4日、PSVはFCユトレヒトに劇的な逆転勝利。 93分、クーハイブ・ドリウエシュの決勝点で4-3とし、優勝に王手をかけた。翌日にフェイエノールトがFCヴォレンダムに敗れたため、PSVの27回目リーグ制覇が確定した。

PSVは4月5日にエールディヴィジ最速優勝記録を更新したが（1978年は4月8日）、本来もっと早く優勝を決められていた。 しかしその直前、昇格組テルスターに3-1、NECに2-3と2連敗していた。 1月には下位NACブレダと引き分け（2-2）、3週間後にはFCヴォレンダムにも敗れた（2-1）。これらの失速がなければ、PSVはもっと早くにタイトルを確定できていた。

国内リーグだけでなく欧州の舞台でも戦うアイントホーフェンは、チャンピオンズリーグで実力を示した。昨季はプレーオフでユヴェントスを2試合合計4-3で下しベスト16に進出したが、今季は期待外れに終わった。 結果は28位にとどまり、ノックアウトステージに進んだ最下位チームSLベンフィカに1ポイント及ばなかった。

抽選ではリヴァプール、ナポリ、アトレティコ、ニューカッスル、レバークーゼンと同居する厳しい組に入った。それでもPSVはホームでナポリを6－2、アウェーでリヴァプールに4－1と大勝した。 ホームではナポリを6－2で下し、アンフィールドでも4得点を挙げてリヴァプールを4－1で破った。しかし、最も重要な試合で勝ち点を落とした。ホームでベルギーのユニオン・サン＝ジロワーズに1－3で敗れ、アウェーでオリンピアコスと1－1の引き分けに終わり、1ポイントしか獲得できなかった。

カップ戦でも準決勝でNECに敗れ、タイトルを逃した。

準決勝敗退後、アナリストのケネス・ペレスは『Voetbalpraat』で、ピーター・ボス監督率いるチームを「期待外れ」と批判した。 彼は、このメンバーならフェイエノールトより約7000万ユーロ高く評価されるべきで、ボス監督はカップ決勝に進出し、CLグループステージを突破すべきだったと主張した。