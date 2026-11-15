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サウジアラビア紙 Okaz の記者ファラハ・アル・カフタニ氏によると、アル・ナスルはシーズン終了後、サディオ・マネを移籍金なしで放出する。同時に、クリスティアーノ・ロナウドとジョアン・フェリックスもクラブを去る可能性がある。

報道によれば、首都に本拠を置くクラブの首脳陣は、同選手との契約延長を見送る。契約は2027年に満了するため、マネは冬の移籍市場から他クラブと交渉し、夏に移籍金なしで加入するための事前契約を結ぶことができる。

戦力面から見れば、この決定は驚きだ。2023年夏にバイエルン・ミュンヘンからリヤドに移って以来、セネガル代表FWは攻撃陣に欠かせない存在となった。アル・ナスルで過ごした約3年半で公式戦144試合に出場し、54得点43アシストを記録。昨シーズンにはクラブにとって7年ぶりとなるリーグ優勝を果たし、競技面での頂点を迎えた。

ただ、マネの退団はチーム再編の始まりにすぎないかもしれない。ロナウドとフェリックスのシーズン終了後の去就も不透明だ。ロナウドの契約も満了する。複数のメディアが一致して伝えるところによれば、同選手が通算1000得点という個人的な節目に到達した時点で、現役を引退する可能性がある。現在は通算985得点を記録している。

Getty Images

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サディオ・マネに続き、ジョアン・フェリックスもアル・ナスルを去るのか？

フェリックスも同様に、契約は2027年に満了する。移籍金なしでの退団や、少額の移籍金での移籍を防ぐため、ポータルサイト Kooora の情報によれば、アハメド・アル・スルタン最高経営責任者を中心とするクラブ首脳陣は解決策を急いでいる。フェリックスの代理人ジョルジュ・メンデス氏はすでに、ポルトガル人選手のバルセロナ復帰に向けて動いているという。

ただし、アル・ナスルにはフェリックスの同意なしに、一方的に契約をさらに2シーズン、2029年夏まで延長できるオプションがある。この条項の行使には、相当な金銭的条件が伴う。噂によれば、クラブはチェルシーに2000万ユーロを支払い、選手の年俸を1000万ユーロから1250万ユーロに引き上げなければならない。