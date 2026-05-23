リーグ優勝から1週間後、セルティックはクラブ史上43回目となるスコティッシュカップも制した

セルティックは土曜、スコットランドリーグ優勝に続きスコティッシュカップも制した。ハンプデン・パークでの決勝は、前田大然、アルネ・エンゲルス、ケレチ・イヘアナチョのゴールでダンファームリン・アスレティックを3－1破った。ジョシュ・クーパーが1点を返した。

先週末にはホームで首位ハート・オブ・ミドロシアンを3-1下し、56度目のリーグ制覇を達成した。

1週間後、マーティン・オニール監督率いるチームは勢いそのままにスコットランドカップも制した。相手は2部4位のダンファームリンだった。

ダンファームリンが決勝に進出したことは立派だが、セルティックが圧倒的な優勝候補だったのは当然だった。その予想は的中した。

18分、前田が先制。アリスター・ジョンストンのロングボールをジョン・トッドがミスし、前田がGKアストン・オックスボローを交わして押し込んだ。1-0。

その後、遠距離からのエンゲルスの鮮やかなシュートと、後半にイヘアナチョの巧みなプレーで3-0となり、試合は決まった。クーパーが運よくこぼれ球を押し込んだ3-1は、記録上の得点に過ぎなかった。

これによりセルティックは、昨年アバディーンが制したスコティッシュ・カップを通算43度目、ダンファームリンは1961年と1968年の2度しか優勝していない。