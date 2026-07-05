「リーキップ」がフランス戦を控えたモロッコのパフォーマンスを分析：この状況下では「猛獣」と化す

フランス老舗紙『レキップ』は、木曜のワールドカップ準々決勝で対戦するモロッコの脅威を詳細に分析し、自国代表に警鐘を鳴らした。同紙は「アトラスの黒豹」が「広大なスペースと素早く力強い突破を好む」と強調した。

「ワールドカップでフランスが今後対戦するモロッコは、サッカーを愛しているが、広大なオープンスペースをさらに愛している」という見出しの下、同紙は土曜日のベスト16でカナダを3－0で下したモロッコ代表のパフォーマンスを詳細に分析し、そのサッカー哲学の本質を明らかにした。

前半はボール支配率66.5％ながら、プレー半分が自陣守備エリアで展開し、 シュートは1本のみで、期待得点は0.02だった。同紙は、中央を封鎖してモロッコをサイドに追い込んだカナダのジェシー・マーシュ監督の戦術を称えた。

しかしハーフタイムの采配変更で後半は本来の姿を取り戻し、ロングボールを多用して攻撃陣の連係を高めた。特にオナヒは「広いスペースで相手を脅かす術を知っている」と絶賛された。

さらにモロッコはフランス同様、今大会でカウンターから3得点を挙げており、速攻の脅威度は1試合あたり0.33xGと、最も危険なチームの一つに挙げられている。

同紙は、カナダ戦で負傷したバイエルン・ミュンヘンのイスマイル・サイバリが欠場する可能性にも言及し、「『ディウク』はそれを嘆くことはないだろう」と皮肉った。ディディエ・デシャン率いるフランスはセネガルに3－1で勝ったものの、相手の素早い守備の切り替えに動揺したからだ。

『レキップ』は、両チームともオープンな展開を好むと指摘し、フランスにはカウンター対策と速攻封じを強く勧告した。

同紙は「モロッコからボールを奪おうとすると、彼らの好む展開を許すことになる」と結論づけ、フランス代表に難しい選択を突きつける。「ボール支配を許すか、プレッシャーをかけてスペースを与え、猛獣と化すのを許すか」――。