スペインの審判技術委員会は、来る8月15日に開幕する新シーズンのスペイン・リーグにおいて、いわゆる「ヴィニシウス・ルール」を適用しないことを決定した。一方で、時間稼ぎを撲滅するための包括的なキャンペーンの一環として、ゴールキーパーが負傷を過剰に演出するチームを罰する権限を与えるよう、国際サッカー評議会に求めた。

スペイン紙「アス」によると、審判技術委員会は、現在アストゥリアス地方のラス・カルダスで開催されている審判のトレーニングキャンプ中にこの決定を下した。同キャンプでは、1部リーグの審判たちとビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の担当者たちが、新シーズンに向けた準備と審判の新たなガイドラインの議論のために集まっている。

審判技術委員会は今月初め、「ヴィニシウス・ルール」の適用について迷っていた。このルールは、侮辱を防ぐために、口論の最中に口を覆った選手に対して即座にレッドカードで退場を命じるというものだが、最終的には欧州サッカー連盟の方針に従い、これを用いないことを決定した。

主な問題は、選手が必ずしも侮辱の意図をもって口を覆うわけではないという点にあり、この理由によってチームの人数が不足することへの懸念を生じさせている。特に、選手たちはこの動作に慣れきっており、作戦を話し合ったり、プレーについて言い争ったりすることが、侮辱を伴わずに行われるのが一般的になっているためだ。

スペイン・ゴールキーパー協会の会長フラン・ソトは、同紙への声明でこう述べた。「本当にそう言ったのかどうかの決定的な証拠がないまま、チームを10人にしてしまうということだ……こうした行為をこの方法で抑止できるのか、それとも別の手段によるべきなのかを見極めなければならない」。そして、最終的な決定は欧州サッカー連盟の方針に従い、このルールを適用しないことだったと強調した。

その一方で、ゴールキーパー協会は、世界的にサッカーの競技規則を策定する責任を担う国際サッカー評議会に対し、イングランド・プレミアリーグの機構が行ったのと同様に、ゴールキーパーが負傷を過剰に演出することによって生じる時間稼ぎを撲滅するための新たな措置を適用するよう求めた。

提案された措置には、ゴールキーパーが負傷を過剰に演出したチームを罰する権限を審判に与えることが含まれる。具体的には、負傷を装うことで試合再開が遅延するのを防ぐため、チームの人数を1分間にわたって1人減らすというものだ。負傷の演出は、実際のプレー時間の増加やプレーの流動性に反するものである。

加えて、スペインの審判たちは、スペインが2つ目の星を獲得して優勝した先のワールドカップで見られた、時間稼ぎを撲滅するためのその他の新機軸も適用する。これらの新機軸には、カウントダウンタイマーを用いたスローインの監視、交代の所要時間を10秒に定めること、そして治療を受ける選手を1分間ピッチ外にとどまらせることの徹底が含まれる。

これらの措置は、ヨーロッパ全域で採用されているものと足並みをそろえるものだ。欧州サッカー連盟（UEFA）は、審判のガイドラインを統一しようと加盟する全連盟を集めており、そこから「ヴィニシウス・ルール」への反対と、過剰な振る舞いをしたゴールキーパーを罰するという提案が生まれた。

ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）に関しては、欧州サッカー連盟は明白かつ重大な誤りに焦点が当てられると強調し、次のように述べた。「VARが介入すべきは、明白かつ重大な誤りの場合のみであるべきだ。すなわち、審判の判定が明らかに誤っている場合、あるいは審判が明白な反則を見逃した場合である。VARは試合を再審判することを目的とするものではなく、意思決定プロセスの中心であり続けるべき審判たちに対して、根本的なサポートを提供することを目的としている」。