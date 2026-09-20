「ダービーの夜はすべて、お前たちにとって最悪の悪夢だ」

これは、レアル・マドリードのファンがアトレティコ・マドリードと対戦するたびに、特にディエゴ・シメオネ以前の時代における直接対決での圧倒的な優位を背景に、口ずさんできたフレーズだ。

だが、それ以降、状況は大きく変わり、我々はアトレティコが白い巨人の強力なライバルとなる姿を目にしてきた。それどころか、3年のうちに2度、チャンピオンズリーグ決勝で相見えるまでに至った。

そしてレアル・マドリードとアトレティコの対戦は、あらゆる大会で誰もが待ち望むものとなった。特に近年、アトレティコが2度のリーグ優勝を成し遂げ、そのうち1度は隣人の手中から奪い取ったことで、その傾向は顕著だ。

以下の記事で、Kooora はレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードのラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、その他の大会における対戦の歴史を振り返る。

ラ・リーガにおけるレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの対戦の歴史

スペインの首都のダービーで最多勝利数を誇るのはレアル・マドリードであり、179試合において白い巨人が最も多く、92回勝利を収めている。

一方でアトレティコ・マドリードも43試合で勝利しており、その最後のものは2026-2027シーズンのラ・リーガ第7節で、2対1での勝利だった。

大会 試合数 レアル・マドリードの勝利 アトレティコ・マドリードの勝利 引き分け ラ・リーガ 179 92 43 44

チャンピオンズリーグにおけるレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの対戦の歴史

チャンピオンズリーグにおけるマドリード・ダービーの初戦は1959年で、このときはレアル・マドリードが2対1で勝利した。しかしダービーの最も注目すべき試合は、2014年と2016年の2度のチャンピオンズリーグ決勝であり、いずれの場合もレアル・マドリードが優勝を果たした。

大会 試合数 レアル・マドリードの勝利 アトレティコ・マドリードの勝利 引き分け チャンピオンズリーグ 11 6 3 2

コパ・デル・レイにおけるレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの対戦の歴史

史上初のマドリード・ダービーは1923年のコパ・デル・レイであり、このときはレアル・マドリードが3対0で勝利した。コパ・デル・レイでは両チームは合計44試合対戦し、白い巨人が18試合で勝利したのに対し、アトレティコは12試合勝利を収めている。

大会 試合数 レアル・マドリードの勝利 アトレティコ・マドリードの勝利 引き分け コパ・デル・レイ 44 18 12 14

スーペルコパ・デ・エスパーニャにおけるレアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの対戦の歴史

スーペルコパ・デ・エスパーニャでのレアル・マドリードとアトレティコの争いは白熱しており、ほぼすべてにおいて互角である。5試合において、アトレティコが1勝、レアル・マドリードが2勝を挙げ、2試合が引き分けに終わっている。

大会 試合数 レアル・マドリードの勝利 アトレティコ・マドリードの勝利 引き分け スーペルコパ・デ・エスパーニャ 4 4 1 2

レアル・マドリードとアトレティコ・マドリードの対戦の歴史とは？

ラ・リーガ、チャンピオンズリーグ、コパ・デル・レイといった主要な対戦においては、レアル・マドリードの優位が明白であるのに対し、アトレティコはスーペルコパとカンペオナート・デ・リーガにおいて優位に立っている。