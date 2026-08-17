エスパニョールは、レアル・マドリードとの一戦を前に守備陣に大きな痛手を負った。両チームの注目の対戦は来る土曜日に開催予定だが、ウルグアイ人ディフェンダーのレアンドロ・カブレラが、昨シーズンからの保留となっていた出場停止処分により欠場することが確定したためだ。

エスパニョールが認めたところによると、カブレラは昨シーズンのヘタフェ戦で起きた出来事を受けて科された出場停止処分の消化を開始した。主審のレポートに記された内容によれば、彼は試合終了後にビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」の技術用モニターを叩いたとされ、3試合の出場停止処分を受けることとなった。

先のレバンテ戦でのカブレラの欠場は、驚きを呼んでいた。彼の名前は当日朝のメンバーリストに掲載されていたものの、試合開始の数分前に先発から外され、しかもそれ以前に負傷を抱えているという兆候は一切なかったためだ。

エスパニョールは、処分の執行を遅らせようと最後の瞬間まで異議申し立てを行ったと説明したが、この申し立てが決定を覆すことはなかった。その結果、ウルグアイ人ディフェンダーはレバンテ戦を欠場することとなった。この試合でエスパニョールはリーガ・エスパニョーラ今季初勝利を挙げている。そして、想定外の事態が起こらない限り、次戦のレアル・マドリード戦も欠場することになる。

レバンテ戦で監督のマノロは、センターバックにオナイ・ヌニェスとリードルを起用し、この2人は良好なパフォーマンスを見せた。レバンテの攻撃陣がドミトロビッチのゴールに真の脅威を与えられなかったことも幸いした。しかし、エスパニョールの次なる試練は、レアル・マドリードの攻撃力を前に、まったく異なるものとなるだろう。

カブレラの欠場の重要性は、レアル・マドリード戦においてさらに増す。白い巨人がキリアン・ムバッペを筆頭とする攻撃陣を擁している一方で、このウルグアイ人ディフェンダーはエスパニョールの守備陣における経験豊富な選手の一人であり、強豪相手に数多くの対戦を経験してきたからだ。