2026-2027シーズンのスペイン・リーグ開幕戦、デポルティボ・アラベス対ヘタフェの一戦は、主審マヌエル・ヘスス・オリアナがキコ・フェミニアにレッドカードを提示するという、今季最初の物議を醸す判定劇の舞台となり、ヘタフェは10人での戦いを余儀なくされた。

ラジオ局「カデナ・セール」が報じたところによると、フェミニアの退場はアデバイエ・リバッチへの激しいタックルの後に下されたもので、アラベスの守備陣がボールをクリアした後、ヘタフェの選手が接触に遅れ、脚を伸ばし足の裏を上げた状態で相手を地面に倒したことから、主審はこのタックルを一発退場に値する反則と判断した。

審判の専門家イトゥラルデ・ゴンサレスは、原則として退場の判定は正当だったとの見解を示し、ビデオアシスタントレフェリー(VAR)の映像を確認する前の段階で、フェミニアが脚を伸ばし足の裏を上げた状態で激しくタックルしており、これは厳しい処分を要する重大な反則の特徴に当てはまると指摘した。

しかし論争は、タックルの性質そのものよりも、主審がビデオ判定の際に確認した映像をめぐるものだった。試合に付随する審判分析によれば、主審には遠くから撮影された不鮮明な映像が示され、事象の検証作業がより困難になったという。

イトゥラルデは、主審は事象のごく近い距離に立っており、明確な視界を確保していたとし、そもそも判定を下すのにビデオ判定の介入を必要としていなかったとの見方を示した。だがその一方で、確認の際に示された映像の質については留保を示し、利用可能な映像では事象を完全に確認することはできないと強調した。

映像の質は試合の解説陣からも幅広い批判を呼び、開幕戦で主審に提示された映像の鮮明さの乏しさに驚きを表明する声が上がり、決定的な審判判定を確認する際にはより精度の高い映像を提供すべきだという要求が相次いだ。

最終的に、フェミニアにはレッドカードが提示され、ヘタフェは前半を10人で終えることとなった。この判定は対戦の熱をさらに高め、スペイン・リーグの新シーズンにおける審判のパフォーマンスとビデオ判定をめぐる論争を早くも巻き起こした。