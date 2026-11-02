レアル・マドリードの監督ジョゼ・モウリーニョが、ラシン・サンタンデール戦でキリアン・ムバッペに与えられた物議を醸すPKについて意見を述べることを避けた一方で、アスレティック・ビルバオの監督エディン・テルジッチはまったく異なる姿勢を選んだ。彼は自身のチームがレアル・ソシエダ戦で物議を醸す判定の恩恵を受けたことを明確に認めたのだ。この告白は、ポルトガル人監督が審判をめぐる論争に対処するやり方と真っ向から対立するものとなった。

テルジッチの告白は、スペインリーグ第11節としてサン・マメスで行われたバスク・ダービーで、アスレティック・ビルバオがレアル・ソシエダに2-1で勝利した後に出たものだ。試合では前半終了間際、ニコ・ウィリアムスがディフェンダーのジョン・アランブルとの接触で倒れた後、物議を醸すPKが同選手に与えられた。

レアル・ソシエダの選手たちがこの判定に抗議したにもかかわらず、主審アレハンドロ・エルナンデス・エルナンデスはPKの判定を貫き、これをアレックス・ベレンゲルが決めてチームにリードをもたらし、試合はビルバオの勝利で終わった。

物議を醸す審判の判定について語る際に多くの監督が慣例としている対応とは異なり、テルジッチは質問をかわそうとしたり、判定を擁護する言い訳を述べたりはせず、率直にこう語った。「今日は、私たちが優遇された扱いを受けたと感じている」

ドイツ人監督はさらに、過去の試合では自分のチームがより悪い判定を受けたと考えているにもかかわらず、今季の開幕から審判について語ったことはなかったと付け加えた。そのうえでニコ・ウィリアムスの動きを称賛し、こう述べた。「ニコの動きは気に入った。ペナルティーエリアに入らなければならない。そうしなければPKは得られない。彼は非常にうまくエリアに入り、私たちのためにPKを獲得することに成功した」

一方、モウリーニョは多くの議論を呼んだキリアン・ムバッペに与えられたPKについてのコメントを避け、オーレリアン・チュアメニのハンドの後にラシン・サンタンデールに対して取り消されたPKに焦点を当てることを選んだ。彼はボールがレアル・マドリードの選手の身体に当たってから手に当たったとし、したがって反則を取るには値しなかったとの見解を示した。

ポルトガル人監督はそのシーンについてこうコメントした。「もう一つ要素がある。それは人々が試合を心で見ているということで、ルールを知らない者が多くいる」。そのうえで、座席がその位置から離れていたためそのシーンを自分の席から判断することはできなかったが、タブレット端末でリプレイを見て安心したと説明した。