土曜日に「シウタ・デ・バレンシア」で行われたレバンテ対アトレティコ・マドリードの一戦は、スペイン・リーグにおける歴史的な前例を記録した。主審のリカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェアが試合中の物議を醸した主要な判定について説明に臨み、マドリードのクラブの2得点を取り消した理由、ホームチームの監督ルイス・カストロへの警告、そしてレバンテの用具担当スタッフ1名の退場処分の根拠を明らかにしたのだ。

デ・ブルゴスの登場は「モビスター」チャンネルを通じて実現したもので、スペイン・リーグ機構、スペインサッカー連盟、審判組合による共同の取り組みの一環である。この取り組みは、本日行われた2試合を対象に、審判が物議を醸した主要な判定場面について自らの決定を説明することを初めて可能にするものだ。

主審はまず、トレドの事故の犠牲者とその遺族に向けて連帯のメッセージを送ることから話を始め、その後アトレティコ・マドリードの最初の得点を取り消した経緯を説明した。審判団は当初プレーの続行を認めていたが、その後ビデオ・アシスタント・レフェリー「VAR」の技術が介入し、オフサイドの状況があったことが判明したと指摘した。

デ・ブルゴスは次のように述べた。「オフサイドがあり、我々はピッチ上でプレーの続行を認めていた。そしてVARルームから、システムがオフサイドを示していると伝えられた。我々は単純にプレーを修正し、判定をオフサイドに変更する必要があった」

取り消された2点目については、主審は取り消しの決定がピッチ上で直接下され、その後ビデオ技術がその正当性を裏付けたと説明し、こう付け加えた。「2つ目の場面では、我々はピッチ上で得点を取り消す決定を下し、システムが我々が正しかったことを裏付けている」

デ・ブルゴスは試合中の規律上の処分にも言及し、ルイス・カストロはその発言が度を越したためにイエローカードを受けたと説明した。一方、レバンテの用具担当スタッフ1名は、その態度に関する苦情が繰り返されたことを受けて退場処分を科されたという。

主審は次のように語った。「我々は複数の苦情を受け取っており、最後のものは不適切な態度に関するものだった。そして我々は規定に従って退場の決定を下した」

さらに主審は、レバンテのイバン・ロメロが肘で殴られたと訴えた場面の詳細も明らかにし、接触は選手の背後で起こったものであり、ビデオ技術がその場面を確認した結果、審判としての措置を要する反則はなく、プレーの自然な一部とみなされたと断言した。