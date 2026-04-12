リンセン、NEC対フェイエノールトのビッグマッチを控え、意気込みを燃やす

Vriendenloterijエールディヴィジ2位とCL出場権を争うNECで、ブライアン・リンセンは自分の居場所を見つけている。35歳のフォワードはかつてフェイエノールトでプレーしたが、ロッテルダム・ズーデンのライバルに嫉妬はない。

日曜には2021～2023年まで所属した古巣と対戦する。「我々にとっては良い経験だが、フェイエノールトにとっては絶対に勝たねばならない試合だ。彼らがどれほどプレッシャーを感じているかは知っている」と『Voetbal International』のインタビューで語った。

SNSの普及でその重圧はさらに増していると彼は指摘する。「今は誰もがSNSで意見を投稿できる。選手にとってそれは大きな気がかりになる。フェイエノールトやアヤックスでプレーする者は、決して楽ではないだろう。」

リンセン自身もかつて同じ立場に立たされた経験がある。「だから、常に批判の的になるのがどんな気分か、よく分かっている。今は1週間に34回も放送され、そのたびに自分の名前が挙げられるんだ。」

「今は気分良くても、3日後に調子が悪く2度チャンスを逃げば、評価は一転する」とベテランFWは語る。 NECとビッグクラブでは状況が全く違うと彼は理解している。

「NECでプレーするか、フェイエノールトやアヤックスでプレーするかでは、やはり違う。トップクラブの中ではPSVはまだ比較的安定していて落ち着いた雰囲気だと思う。 NECの場合はさらに厳しい。私はメディアを読まないが、選手によっては負担になるだろう。特にフェイエノールトでは、以前より楽だった時期もあるはずだ」とリンセンは語った。

NECとリンセンは日曜、2位フェイエノールトを迎える。勝てばナイメーヘン勢は1ポイント差でライバルを逆転する。