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リヨンとナポリで指揮を執ったルディ・ガルシア氏は、2021年にマンチェスター・ユナイテッドの監督就任に向け、別々に2度の面接を受けたことを明かした。フランス人指揮官がオールド・トラッフォードでの監督就任候補となったのは、クラブが直近でマウリシオ・ポチェッティーノ氏を監督に任命する5年前のことだった。

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フランス人指揮官、暫定監督候補に挙がった当時を回想

オーレ・グンナー・スールシャールがプレミアリーグのワトフォードとのアウェー戦で1-4の大敗を喫し、3年間の在任に終止符を打った際、ガルシアは後任候補に浮上した。解任は2021-22シーズンの途中だったため、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣は夏まで暫定監督を置くことを決めた。当時62歳のガルシアは、約2年間指揮したリヨンを前シーズン終了時に退任しており、就任が可能な状況だった。

2度の面接を経てラングニックが就任

2011年にリールでリーグ・アンとクープ・ドゥ・フランスの2冠を達成していた経験豊富なガルシアは、イングランドで指揮を執る有力な候補だと考えていた。しかし、オールド・トラッフォードの首脳陣は最終的にガルシアを選ばず、2021年12月にラルフ・ラングニックを短期契約で招へいした。

就任にどれほど近づいていたかを振り返り、ガルシアは『The Athletic』にこう語った。「そうだ。この素晴らしいクラブで働くために、面接を2度受けた。世界有数のクラブだ」

「イングランドで働きたいと思っている。ダレン・フレッチャーとジョン・マータフに会った。暫定監督の仕事で、任期が終わったらどうするのかと聞かれた。『素晴らしい結果を出してマンチェスターに残る』と答えたが、彼らはラルフに仕事を任せた」

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退任後、4人の正式監督を任命

ラングニックは短い在任期間にチームをプレミアリーグ6位に導いた。その後、2022年夏にエリック・テン・ハーグが就任し、4年余りの間に任命された4人の正式監督の最初の一人となった。テン・ハーグの後任には2024年11月にルベン・アモリムが就き、その後、かつて同クラブでMFとしてプレーしたマイケル・キャリックが今年に入って指揮を執った。

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木曜日にキャリックが解任されたのを受け、クラブは立て直しを託すため、元トッテナム監督のポチェッティーノを招へいした。アルゼンチン人指揮官は2029年夏までの契約を結び、今週木曜日に正式に仕事を始める。

その後の監督歴では成功と解任を経験

一方、ガルシアはアル・ナスルで監督業に復帰し、マンチェスター・ユナイテッドを退団したクリスティアーノ・ロナウドを獲得した。しかし、就任から1シーズンもたたない2023年4月に解任された。その3カ月後にナポリの監督に就任したものの、2023-24シーズンのセリエAで12試合を指揮したところで解任された。直近ではベルギーを今夏のワールドカップ準々決勝に導いたが、後に優勝するスペインに敗れた後、退任した。