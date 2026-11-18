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レアル・マドリーのドイツ人DFアントニオ・リュディガーが、守備面での貢献の少なさを批判されているチームメイトのフランス人FWキリアン・エンバペを擁護した。リュディガーは、エンバペが決めているゴールこそが攻撃面での役割に専念する権利を与えており、守備で余分な労力を求められる理由はないと強調している。

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リュディガーは『The Athletic』のインタビューで、エンバペにより大きな守備の役割を求める考えを否定した。フランス人FWがゴール前で見せるプレーはチームにとって大きな価値があり、とりわけレアル・マドリー加入以降の高い得点率を考えればなおさらだという。

『フット・メルカート』が伝えたところによると、このドイツ人DFは次のように語っている。「2年間で80とか90ゴール以上を決めて、今やクラブで100ゴールに到達した男に、僕の仕事をしろと求めるなんてあり得るかい？そんなのは筋が通らないよ」

リュディガーは、クリスティアーノ・ロナウド、カリム・ベンゼマ、ギャレス・ベイルの3人を擁したレアル・マドリーの黄金期を引き合いに出し、当時のチームは成功を収めてタイトルを獲得するために、攻撃陣のスターたちに大きな守備の役割を課してはいなかったと説明した。

さらに「過去を振り返ってみよう。ギャレス・ベイル、ベンゼマ、クリスティアーノ・ロナウドの時代はどうだった？彼らの成功を見てほしい。いつも彼らの守備能力について話す必要はないんだ」と続けている。

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リュディガーのこの発言は、エンバペに向けられた度重なる批判を受けてのものだ 。エンバペは相手へのプレッシングやボール奪取への関与が十分ではないと指摘されており、ファイナルサードで大きな影響力を発揮しているにもかかわらず、フランス人FWの守備面には厳しい視線が注がれている。

レアル・マドリーのDFは、エンバペの評価は守備のタスクをどれだけ忠実にこなしているかだけでなく、ゴールや攻撃面での影響力と結びつけてなされるべきだと考えている。とりわけ、彼ほどの得点力を持つストライカーの存在は、試合においてチームに大きなアドバンテージをもたらすからだ。

また、リュディガーの発言には、チーム内の役割分担は各選手の特性と本来の任務を考慮したものであるべきだという信念も表れている。DFは守備の責任を担い、FWにはチャンスを生かしてゴール前で違いを生み出すことが期待される。そして、それこそがエンバペがレアル・マドリーで果たし続けている役割なのだ。