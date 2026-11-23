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アルジェリア人のリヤド・マフレズがアル・アハリを去ったことは、単なる選手の移籍ではなかった。乗り越え難い重い記憶を残していったのだ。とりわけ、その名はアル・アハリでの歴史的な偉業と深く結びついている。しかし皮肉なことに、在籍中の貢献に見合わない形でクラブを去った彼が、古巣に最も痛恨の記憶の一つを突きつけた。フィジカルコンディションが万全ではないにもかかわらず、カタールのアル・シャマルを牽引し、アル・アハリ相手にスコアを追い上げてみせたのである。

高い技術的価値を誇るマフレズは、昨夏に契約解除という形でアル・アハリを退団した。直近2大会連続となるAFCチャンピオンズリーグエリート制覇に貢献したうえで、チームでの挑戦に幕を下ろした。在籍中には特別な瞬間がいくつもあったが、両者の関係の終わり方は、選手の価値や、残留していればどれほどの活躍ができたのかをめぐって大きな議論の余地を残した。

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アルジェリアのスターはアル・シャマルに加入したものの、フィジカル面と技術面で最高の状態に到達するための理想的な準備期間を過ごすことはできなかった。それでも、たとえ万全のコンディションでなくとも才能と経験が違いを生み出せることを証明するのに、多くの時間は必要なかった。

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アル・アハリは2点を先行し、勝利に向かっているかに見えた。しかし、マフレズの登場が局面を一変させた。アルジェリアのスターは1点をアシストし、さらにもう1点にも絡んで反撃を演出。アル・シャマルが試合のリズムを変え、脅威を生み出せる選手を必要としていた場面で、確かな存在感を示した。

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マフレズの貢献は、一試合の単なる数字にとどまらなかった。アル・アハリのサポーターにとっては痛烈なメッセージとなったのだ。かつて共にアジアの栄光を築いた選手が、ライバルチームを率いて2点差からの反撃を演じる姿を目の当たりにしたのだから。大陸の舞台でアル・アハリのユニフォームを着て輝いた男が、自身の持つクオリティと経験を改めて皆に思い出させた。ただし今回は、敵の側からだった。

アル・アハリは勝利に手が届くほどのパフォーマンスを見せながらも、スペースとチャンスを与えられれば相手を確実に仕留める術を知り尽くした選手と対峙することになった。マフレズが爪痕を残すのに、試合を通して輝き続ける必要はなかった。経験と決定的なタッチを生かし、アル・シャマルに試合の流れを変える勢いをもたらしたのである。

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こうして試合は、多くの矛盾をはらんだ光景となった。偉業の大きさに見合った形でアル・アハリを去ることができなかった選手が、才能のほんの一端を見せただけで、サポーターに黄金のタイトルの記憶を呼び起こし、彼の退団でチームが何を失ったのかを自問させたのだ。リヤド・マフレズは改めて証明した。選手の真の価値はフィジカルコンディションだけで測れるものではなく、試合が大物の一撃を必要とするときに違いを生み出せる力にこそあるのだと。