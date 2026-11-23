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アルジェリア人スターのリヤド・マフレズが、古巣アル・アハリとの一戦で再び脚光を浴びた。AFCチャンピオンズリーグエリート第5節で、カタールのアル・シャマルを3-2の劇的な勝利へと導く活躍を見せたのだ。2点のビハインドから、カタールのチームが歴史的な逆転劇を演じた一戦だった。

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アルジェリア人スターのリヤド・マフレズが、古巣アル・アハリとの一戦で再び脚光を浴びた。AFCチャンピオンズリーグエリート第5節で、カタールのアル・シャマルを3-2の劇的な勝利へと導く活躍を見せたのだ。2点のビハインドから、カタールのチームが歴史的な逆転劇を演じた一戦だった。

マフレズはメディアに対し、アル・アハリ戦勝利後の心境を語った。サウジアラビアの強豪である相手の実力に加え、アジアの舞台を初めて経験する選手が何人もいたことを踏まえ、決して簡単な試合ではなかったと強調している。

アルジェリア人スターは「神に感謝したい。もちろん簡単ではなかった。アル・アハリは今も偉大なクラブだし、こちらにはこの大会に初めて出場する選手がたくさんいる。だから2点を先行されてから逆転できたのは、ちょっとした偉業だ。僕たちは満足している」と語った。

さらに「僕たちにとって、そして僕自身にとっても一番大事なのは突破することだ。次のラウンドに進めるよう努力しなければならない。神が望むならね」と続けた。

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マフレズは、3シーズンにわたってプレーし、数々のタイトルを手にしたアル・アハリとのかつての縁にも触れ、勝利を望んでいた一方で、この試合には特別な思いがあったと明かした。

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「もちろん、前にも言ったように、古巣との対戦だったからいろいろな感情や思いがある。あそこで3年間プレーし、一緒にいくつかのタイトルを勝ち取った。僕とアル・アハリの関係はもっと良い形で終わることもできたかもしれないが、それがフットボールだ」

そして「僕としてはこの試合に勝ちたかった。古巣が相手だからではなく、AFCチャンピオンズリーグだからだ。さっきも言ったように、僕にとって最も重要なのは突破することだ」と付け加えた。

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元アルジェリア代表主将は、退団後も特別な関係を保ち続けるアル・アハリのサポーターにも特別なメッセージを送った。愛情は互いに通じ合っていること、そしてサウジアラビアのクラブでの日々が迎えた結末について、サポーターに責任はないことを強調している。

マフレズは「アル・アハリのファンは、僕の心の中で特別で大きな存在だ。もちろん、起きたことは彼らのせいではない。彼らが僕をとても愛してくれていることはよく分かっているし、僕も同じ気持ちだ」と語った。

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そして最後に「これまでの年月、そして今日に至るまでの支えに感謝している。今は前に進み、未来を見据えている。神に感謝だ」と締めくくった。