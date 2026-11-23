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アルジェリアのスター、リヤド・マフレズが、代表引退の決断を撤回して再び母国代表に復帰する可能性をめぐる憶測に終止符を打った。アルジェリア代表での旅はすでに終わったと明言し、今は新世代に責任を担う機会を存分に与えるべき時期だと強調している。

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アルジェリア代表の元主将であるマフレズの発言は、月曜日に行われたAFCチャンピオンズリーグエリート第5節で、所属するアル・シャマル（カタール）がアル・アハリ（サウジアラビア）に3-2で勝利した試合に貢献した後に飛び出したものだ。マフレズは自身の代表での将来から、トーゴ戦での大敗、そしてイブラヒム・ハムダニ監督率いるコーチングスタッフに予想される変化への見解まで、母国代表に関するさまざまな話題に触れた。

マフレズは代表引退を撤回する可能性をめぐる議論に決着をつけた。決断は最終的なものであり、アルジェリア代表のユニフォームを着て最後にプレーしたのは2026年ワールドカップで、二度と戻るつもりはないと決めてピッチを後にしたと強調した。

マフレズは「僕にとってはもう終わったこと。すべて終わったんだ。最後の試合はワールドカップだった。ピッチを去るとき、これが最後の試合だと言ったんだ」と語った。

さらにマフレズは、アルジェリア代表には支えと信頼を必要とする新世代がおり、毎試合勝たなければならないというプレッシャーから離れた環境が必要だと説明。過去の世代もタイトル獲得に至るまでに苦しい時期を経験してきたと指摘した。

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「前にも言ったように、今は新しい世代がいる。自分を表現する機会を与えられるべき選手たちがいて、彼らに苦しい時間を経験させてあげなければならない。いつも良い時ばかりではない。僕たちも皆、それを経験してきたんだ」

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「アフリカ・ネイションズカップで優勝する前、僕たちは本当に苦しい時期を過ごしたし、優勝した後でさえ困難な時期があった。言ったように、これはプロセスの一部だ。いつも勝てるわけではない。ファンや国民が多くを求めていることは分かっているけど、これがフットボールなんだ」

元主将はさらに現在のグループへの信頼を強調し、選手たちが成長し、失敗から学べる適切な環境を整えるよう求めた。「彼らは敗戦から学ばなければならない。僕は彼らを信じている。彼らの周りには適切な人物がいるべきだ。神のご加護があれば、このグループは多くの良い瞬間を迎えるだろう」

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マフレズはまた、アルジェリア代表がロメでトーゴに0-3で大敗した試合にも言及した。カタールの首都ドーハで試合の一部を見ていたと明かしつつ、アフリカ大陸で行われる試合特有の事情を踏まえ、何が起きたのかについて断定的な判断を下すのに自分は適任ではないとの考えを示した。

「正直に言って、僕はこの件について意見を述べるのにふさわしい人間ではない。でも、もちろん試合の一部は見たよ。僕はここドーハにいたんだ」

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「僕たちはアフリカを知っている。物事は簡単ではない。あの試合には、これまでアフリカでプレーしたことのない選手たちも出場していて、彼らにとっても簡単なことではない。試合を取り巻く状況を理解する必要がある」

マフレズは、敗戦はどの代表チームにとっても道のりの自然な一部だと指摘。重要なのはトーゴ戦で起きたことではなく、選手たちの反応と、今後バランスを取り戻せるかどうかだと強調した。

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「言ったように、これはフットボールの一部だ。再び立ち上がるためには、負けて倒れることも必要なんだ。彼らはホームで1-0で勝ち、その後アウェイで負けた。一番大切なのは、この敗戦の後に彼らがどう反応するかを見ることだ」

「僕が話したような形で彼らは振る舞うと思う。素晴らしい世代だし、優れた選手がたくさんいる。彼らに必要なのは、周りの人たちが良い仕事をして、彼らを助け、持っている最高のものを引き出すことだけだ」

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イブラヒム・ハムダニ監督の去就をめぐる動きについて、マフレズはアルジェリア代表の成績低下の責任を、コーチングスタッフであれ国内協会であれ、特定の誰かに負わせることを拒否した。この取り組みを評価するだけの十分な情報は持っていないとしながらも、監督としての経験が限られている点を指摘している。

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マフレズは「この件について言うことはない。この監督のことは知らないけど、遠くから見ている限り、もちろん監督として大きな経験を持っているわけではないことは分かっている」と語った。

「監督が問題なのかどうかは分からない。協会か？ いや、まったく違う。協会に責任があるかどうかを言うために僕はここにいるわけではない」

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こうしてマフレズはアルジェリア代表復帰の可能性に扉を閉ざし、新世代に責任を託した。アルジェリアサッカー界は、最近のつまずきを立て直し、今後の戦いに備えることが求められる局面を迎えており、コーチングスタッフの行方や代表内で起こりうる変化に注目が集まっている。