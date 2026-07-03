リヤド・マフレズがアル・アハリ内部で対立を煽る

タイトルを総なめにした例外的な1年を経て、サウジアラビアのアル・アハリのサポーターたちが新シーズンへの穏やかなスタートを待ち望んでいた矢先、クラブ内部からは不安の兆しが忍び寄り始めていた。 補強が遅れる一方で、技術部門と運営部門の意見対立が表面化し、準備に影を落としている。

昨季AFCチャンピオンズリーグとサウジアラビア・スーパーカップの2冠を達成したチームについて、明確なビジョンが示されないまま新シーズン準備が進む中、クラブ内には見守りの空気が漂っている。

サウジアラビア紙『アル・シャルク・アル・アウサト』は、スポーツディレクターのロイ・ペドロとドイツ人テクニカルディレクターのマティアス・ヤイスレがチーム編成や来季計画で対立し、補強決定の遅れにつながっていると報じた。

経営陣はすでにMFフランク・ケシエとの契約更新を見送り、契約満了で退団すると決定した。

一方、アルジェリア代表のリヤド・マフレズの去就は依然不透明だ。今夏に移籍するとの報道もあるが、クラブや本人からの公式発表はない。

こうした状況に、ファンからは不安の声も聞かれる。昨季の成功を受け、主力を維持しつつ補強してタイトル争いを続けられるか、注目している。

この一環でクラブはフランス人MFエンゾ・ミロの放出も進めており、外国人枠を空けて新戦力補強の余地を作ろうとしている。