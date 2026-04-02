リヤドからモスクワへ…ビフォールとペテルピエフによる「待望の三連戦」が目前に迫っている

国際ボクシング連盟（IBF）が、サウジアラビアの首都リヤドで行われた前回の試合に続き、この世界的な対決の再戦の可能性に門戸を開いたことを受け、ドミトリー・ピヴォルとアルトゥール・ペテルピエフによる第3戦への注目が再び高まっている。

世界中のボクシングファンを魅了したこの並外れたライバル関係の自然な延長線上に、IBFのオマル・クリミレフ会長は、両者が第3戦に向けてリングに戻る可能性があると明言した。これにより、同階級で最も注目されるライバル対決の一つが復活し、新たな興奮と期待がもたらされることになる。

同会長は、この対戦への道のりが一直線ではないと指摘した。ビフォールとピータービエフの両者が、第3戦の具体的な形が明らかになる前に予備戦を行う見込みであり、その後、適切な時期と形式を決定するための正式な協議が開始される予定だ。これらの手続きは今年末にも始まると予想されている。

このイベントの規模に見合う会場が模索される中、モスクワが試合開催の最有力候補として浮上している。カリムレフ氏は、モスクワにはこの規模の対戦を主催できる組織力とインフラが整っていることを理由に挙げた。

同氏は次のように述べた。「国際ボクシング連盟（IBF）は、ビフォールとピータービエフの3度目の対戦を主催する準備が万全だ。この対戦は世界的に注目されるイベントとなる。両者は再戦前にそれぞれプレリミナリーマッチを行う予定であり、その後、年末までに正式な計画・運営段階に移行できる見込みだ。 我々の優先事項は、この試合をロシア、具体的にはモスクワで開催することだ」

リヤドでの戴冠の瞬間から新たな章へのカウントダウンが始まる中、この三者による対決は、まだ完結していない物語のように見える。頂点を巡る争いは、今度は国際ボクシング連盟（IBF）の舞台に戻り、その結末がどう描かれるか、世界中が注目している。