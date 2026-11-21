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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、スペインとのネーションズリーグ準々決勝について、雪辱を果たすことが目的ではないと強調した。金曜日の組み合わせ抽選を受け、現世界王者との2試合に向けてチームの準備を進めている。

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準々決勝で強豪同士が激突

UEFAネーションズリーグの決勝トーナメントの組み合わせ抽選 で、ジダン監督率いるフランスは、欧州と世界の現王者スペインとの対戦が決まった。グループ首位で突破したフランスは、比較的戦いやすい組み合わせを望んでいたが、近年最も苦しめられてきた相手と顔を合わせることになった。このホーム＆アウェーの対戦は、ジダン監督が代表チームの指揮を執って以来、最大の戦術的試練となる。日程も決定し、第1戦は3月25日にバレンシアで、勝敗を決する第2戦はその3日後にスタッド・ド・フランスで行われる。

過去の対戦を見れば、フランスには難しい戦いが待っている。国境を接するスペインを相手に苦戦しており、公式戦での直近3試合はいずれも敗れた。そこには、EURO2024準決勝での重要な一戦となった1-2の敗戦や、前回のネーションズリーグでの激しい点の取り合いの末の4-5の敗戦も含まれる。とりわけ、昨夏のワールドカップ準決勝で0-2と完敗した記憶は、今もフランス代表に重くのしかかっている。

ジダン監督、W杯での雪辱を否定

ジダン監督は、リベンジを目指すという見方を否定し、過去の借りを返そうとしているわけではないとした。試合の重要性は疑いようがなく、直近のワールドカップ準決勝での苦い敗戦も記憶に残る。それでも、選手としても監督としても名を残したジダン氏は、チームが過去の失望にとらわれず、先を見据えていると強調した。

「強いチームと当たることは分かっていた。相手は現世界王者のスペインになった。彼らのことはよく知っているが、直近の試合も確認しており、スタッフとともにすべて分析する。大会で勝ち進むには、いずれにせよ最高のチームと戦い、勝たなければならない」とジダン監督は語った。発言を伝えたのは『Foot Mercato』だ。

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「ワールドカップ準決勝のリベンジではない。新たなメンバーで臨む別の大会だ。そして目標は変わらない。ファイナルフォーに進み、ネーションズリーグで優勝することだ」

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3月に向けた準備

ジダン監督は、チームの戦術とメンバーが絶えず変化していることに加え、今回はまったく別の大会であることから、過去の結果や対戦は現在の戦いには関係しないと考えている。チームにとって最も大きな動機は、目の前の相手が誰か、過去にどのような因縁があるかではなく、優勝トロフィーを手にすることそのものの大きな価値にあると強調した。

「それまでの間、11月に招集した選手たちやほかの選手たちの状況を追い、この素晴らしい挑戦に向けて最善の招集メンバーを選ぶ。全員がクラブで重要な試合を控えているし、再び集まるのは4カ月後だと分かっている。それでも、3月に準備を整えられるよう、この大一番を頭の片隅に置いてくれると確信している」と54歳の指揮官は続けた。

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準決勝の対戦相手も判明

決勝までの道のりを見ても、準々決勝の重要性はさらに増す。フランスがスペインを退ければ、準決勝ではオランダ対ポルトガルの勝者と対戦する。3月に勝ち抜いたとしても、欧州の強豪が複数優勝を争っている以上、ネーションズリーグ制覇への道は険しいままだ。3月の対戦が近づく中、サッカー界は現代を代表する実績を持つ両国の戦術的な駆け引きに注目している。