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マッティア・リベラリが過去、現在、未来について語った。

元ミラン所属で2007年生まれのコモの攻撃的MFは、土曜日に『ガゼッタ・デッロ・スポルト』とともに発売される週刊誌『SportWeek』にこう語った。「初めてA代表に招集されたとき？ PlayStationでFC 27をプレーしていた。自分の選手カードを試すためにね。『ようやく』と言いたいよ。それまでの数カ月は試合や遠征があって、時間を見つけられることがほとんどなかった。自分のキャラクターで何点も決めたけど、あまり強くはなかった。進化させているところで、良くなってきているよ」

「チームのチャットで、カクレが書いたメッセージを見たんだ。『すごいぞ、マッティ！』って。WhatsAppを開くと、みんながお祝いしてくれていた。それからInstagramを開いたら、最初に出てきた投稿がマンチーニの招集メンバー発表の動画だった。そこに僕の名前もあった。最初に電話したのは両親だ。僕のことをよく知っていて、気持ちを100％表に出すタイプではないと分かっている。実際、うれしそうに見えなかったから、『うれしいの、それとも違うの？』と言われたよ。待ちきれない気持ちだったけど、僕はとても現実的なタイプなんだ。そこへ行って、その経験をしたかった。それだけ。実際に行く前から、あまり喜ぶことはできないんだ」

「コベルチャーノでは不思議な感じがした。年代別代表でも行ったことはあったけど、A代表では本当にまったく違う。感じる重みが違うんだ。それに新しいチームメートには、マンチェスター・シティやアーセナル、インテルでプレーする選手たちがいる。カラフィオーリとは以前から知り合いで、助けてくれた。ピッチ上ではドンナルンマがいたし、ガッティも常に集中を保たせてくれる。それからボヌッチと、以前に指導を受けたボッリーニもね」

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「マンチーニから特別なことは言われなかった。サッカーの面では動き方を二つか三つ教わったくらいで、あとは『落ち着いていればいい』と歓迎してくれたよ」

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「シセと何を話したか？ サッカーは何が起こるか分からない。短い間にすべてが起こる。ずいぶん昔のことのようだけど、実際にはまだ1年しかたっていない。とてもおかしかったのは記者会見だ。ついこの間までカタンザーロのロッカールームで一緒だったからね」

「セリエBでは、最初は簡単ではなかった。家を離れるのは初めてで、ミランのような環境から来た。多くの若い選手は、プリマヴェーラとセリエBの違いを過小評価している。監督やディレクター、スタッフには本当に助けられた。最初の数カ月は筋肉をつけるためにジムで過ごし、試合には出ていなかった。落ち着くように言われていたけど、つらかったよ。でも、最初の成果が見えてくると、進んでいる道が正しいと分かる。どれだけ努力し、打ち込むかは、いつだって自分次第だ。筋肉を7キロ増やしたけど、まだもっとつけないといけない。プレー中、特にほかの選手と競り合うときに、その違いを強く感じる。だからといって、今はボディービルダーというわけじゃないけどね」

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「ミランが僕を放出したことについて？ 正直に言うと、ミラン側の理由は分からなかった。カタンザーロでは、もっと自分自身と向き合わなければならなかった。それは自分の内面を見つめ、自分を知るうえで大いに役立った。昨夏、ミランから関心を寄せられたのは光栄だった。クラブの幹部や重要な立場の人たちからメッセージも受け取った。でも、代理人のアレッサンドロ・ルッチとともに、段階的に成長するため、最初からコモへ行くことを選んでいた。決断はすでに下していたんだ。迷いはなく、1000％自分の意思で決めた。この数年で、決断は自分自身で、ほかの誰でもなく自分で下さなければいけないと分かった。もちろん助言を求めてもいい。でも最後に決めるのは自分でなければならない」

「ファブレガスとは話したけど、多くを語る必要はなかった。チームとそのプレースタイルを見るだけで十分だった。自分の特徴に合っていると思う。コモは若いチームで、謙虚だけど野心があり、みんなしっかりした考えを持っている。それが街の人たちみんながチームに愛着を持つことにつながっているんだ」

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「ニコ・パスのフィジカルの強さには驚かされた。体格の面で本当にすごい。想像していなかったよ。それに、練習への姿勢や謙虚さ、守備の面でもね」

「バトゥリナはメンタル面がものすごく強い。自信があって、いい意味でふてぶてしい」

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「キャリアの残りをともにプレーするチームメートを選ぶなら？ カクレだ。戦闘マシンのようで、決して止まらない。彼に走ってもらって、僕はプレーするよ」

「イタリアの年代別代表を統括するマウリツィオ・ヴィシディが、僕をイタリアサッカーで最もスペイン的な才能だと言ったことについて？ サッカーの面では自分でもそう思うし、ああいうサッカーの捉え方がとても好きだ。ここコモのプレースタイルも、かなりスペイン的だよ。改善しなければならないことは山ほどある。自分のサッカーの才能をもっと自覚したい」

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「オリーズと夕食をともにするなら？ どんな状況でも、どうしてあんなに落ち着いていられるのか聞きたい。振る舞いも注目される中で、集中を保っているからね」