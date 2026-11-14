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ウガンダ代表は、本日土曜日にホイマ市のスタジアムで行われたボツワナ代表との試合で1対1の引き分けに終わった。この一戦は、2027年アフリカ・ネイションズカップ予選グループ8の第3節として実施された。

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ホームチームは試合開始直後にリードを奪いながらも勝ち点1にとどまり、首位固めのチャンスを逃した。一方、ボツワナは敵地で貴重な引き分けを持ち帰り、出場枠をめぐる争いの構図を塗り替えた。

ウガンダ代表は、先制点を奪って優位に立とうと、試合開始から激しい攻撃的なプレスを仕掛けた。これに対しボツワナは、守備の堅固さに頼り、ホームチームの勢いを抑え込もうとした。

ボツワナの守備組織は、ウガンダの攻勢を前に長くは持ちこたえられなかった。しかしホームチームは攻撃面での優位を得点に結びつけることができず、相手に試合の流れに戻るチャンスを与えてしまった。

ボツワナ代表は30分、ルシカ・ラチョクドが、セットプレーから始まった組織的な攻撃を見事に仕留めて同点ゴールを決め、試合を振り出しに戻した。

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このゴールは、組織的なチャンスの一つを生かしたアウェイチームに、自信を持って試合を続ける重要な後押しを与えた。守備に下がって耐えるだけにとどまらず、リードを失ったウガンダ代表のプレッシャーに立ち向かう形となった。

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ウガンダ代表は前半終了5分前、ゴールキーパーのデニス・オニャンゴがふくらはぎの負傷でピッチを去らざるを得なくなり、痛い一撃を受けた。

コーチングスタッフは彼に代えてキングダム・オサイを投入し、交代出場したキーパーが難しい局面で試合を続けることとなった。ホームチームはハーフタイム前にリードを取り戻すことができず、前半は1対1の同点で終了した。

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後半開始とともに、ウガンダ代表は勝ち点3をもたらす2点目を求めて攻撃を続け、60分には目標に迫る場面もあった。

ボジェリが有望なチャンスの組み立てに加わったが、得点の好機にあった味方のボボシ・ビヤルハンガへのパスが遅れ、最後は彼のシュートがゴールを外れて終わり、ホームチームは重要なチャンスを逃した。

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終盤、ウガンダ代表は試合を決めようと攻撃のプレスを強めたが、ボツワナの組織された守備ブロックに阻まれ、ラインを突破してゴールに迫ることは困難だった。

アウェイチームは終了の笛まで規律を保ち、引き分けを守って敵地で勝ち点1を獲得した。一方、ウガンダはグループ首位でより大きな優位を得られるはずだった勝利の機会を逃した。

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この結果により、ウガンダ代表は勝ち点を5に伸ばして第8グループの首位に立った。一方、ボツワナは3試合すべてで引き分け、勝ち点3で3位となった。

この結果は、勝ち点4のリビア代表にとって有利に働いた。リビアは昨日金曜日、チュニジア（勝ち点2）に2対0で勝利しており、ウガンダが大会の開催国の一つとして出場権を確保したことで、リビアは自らの位置を固めて2枚目の出場権を奪うチャンスを得ることとなった。