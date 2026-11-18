共有 GOALをGoogleでフォロー

リバプールのFWアレクサンデル・イサクが、2026-27シーズンの好調なスタートについて語り、重圧のかかる場面でチームのために結果を出す重要性を強調した。スウェーデン代表FWは攻撃の中心となり、ピッチ上での決定的な活躍を通じてアンフィールドのサポーターと深い絆を築いている。

広告

ゴールに込める哲学

アレクサンデル・イサクは2026-27シーズン序盤、リバプールで絶好調だ。公式戦で8ゴールを挙げ、チームの好スタートをけん引している。どのストライカーも得点者欄に自分の名前が載るのはうれしいものだが、スウェーデン代表FWには、優勝争いや欧州の厳しい一戦において、どのゴールがより重要かについて独自の考えがある。背番号9が自身の得点に対する考え方を説明した。

「もちろん、素晴らしい気分だ」とイサクはクラブ公式サイトで語った。「どのゴールも同じ価値があると言ってきたけど、2-1で勝つ決勝点は、5-1で勝つ試合の5点目より価値がある。それは重要なことだし、ストライカーとしては、最終的に試合に勝つ助けになるようなゴールで貢献したい」

アンフィールドで築く絆

戦術面での価値や決定力に加え、イサクはリバプールのサポーターとも急速に確かな絆を築いている。アンフィールドでは今やイサクの名前が歌われるのが恒例となり、最高レベルで活躍を続けるストライカーにファンがたびたび歌を送る。その絆を強く印象づけたのが9月だ。ボーンマス戦で決勝点を決めたイサクは、遠征してきたサポーターの中へ直接飛び込んで喜びを表した。

拡散されたその場面とファンとの関係を振り返り、イサクは一緒に喜ぶことの大切さを語った。「あれは衝動的な行動だった。コーナーに向かって走るのは自然なことだから、そこへ走ったんだ。サポーターがすぐ近くにいて、あと数メートルだった。いつも素晴らしい応援をしてくれるし、ああいう瞬間は特別だ。つながりを感じるし、恩返しができる気がする。ファンがああいう瞬間を喜んでくれるのは分かっている」

広告 広告

チームの可能性を引き出すために

個人として結果を残しながらも、イサクの目はチーム全体の成長に向いている。リバプールはプレミアリーグとチャンピオンズリーグの厳しい日程を戦っており、シーズンが進むにつれてチームはさらに高いレベルに到達できるとストライカーは考えている。その楽観的な見方は、現在のチームの質と、最近の連勝中に示した戦術的な柔軟性に裏打ちされている。

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

「今の状況には本当に満足している。でも、まだ改善できることはたくさんある」とイサクは付け加えた。「それを考えると、僕とチームには可能性があるし、先は明るいと思う」

さらなる活躍を期すイサク、マンチェスター・ユナイテッド戦へ

代表ウィーク後にマンチェスター・ユナイテッドとの大一番を控えるリバプールにとって、イサクが心身ともに最高の状態にあることは、指導陣にとって極めて重要だ。現在の得点ペースを維持し、さらに決定的な場面で結果を出したいという強い意欲を持つスウェーデン代表FWは、年末の祝祭期間が近づく中、タイトル獲得へ向けてチームをけん引する準備ができているようだ。接戦を勝利に変える力は、競争が激しさを増す優勝争いにおいて、イサクの最大の武器であり続けている。