リヴァプールが、かつて所属したディフェンダーであるトレント・アレクサンダー＝アーノルドの獲得を目論んでいる。同イングランドのクラブは選手の代理人と接触を図り、次の冬の移籍市場での「アンフィールド」復帰の可能性を探っているという。背景には、レアル・マドリードでの出場機会の減少と、監督ジョゼ・モウリーニョの基本布陣の構想から外れていることがある。

スペインのラジオ局「SER Deportivos」によると、リヴァプールはすでにこのイングランド代表サイドバックの代理人と連絡を取っており、来年1月にレンタル移籍での獲得の可能性を検討しているという。レアル・マドリード内での厳しい立場を利用する狙いで、同選手はもはやクラブで定期的な出場機会を得られなくなっている。

28歳のアレクサンダー＝アーノルドは、レアル・マドリードへの移籍以来、苦しい時期を過ごしている。出場可能だった13試合のうち、先発したのはわずか4試合にとどまり、右サイドバックの位置ではフェデリコ・バルベルデ、そしてチームに新加入したオランダ代表デンゼル・ドゥムフリースに次ぐ、第3の選択肢となっている。

モウリーニョは、レアル・マドリードが2－1で勝利したバルセロナ戦でさえ、右サイドバックの位置にバルベルデを起用することを選んだ。これは、スペインのクラブへの移籍に伴った大きな期待にもかかわらず、このポルトガル人監督の構想における同イングランド人ディフェンダーの地位が低下していることを反映している。

アレクサンダー＝アーノルドの名前は、以前からアーセナル、チェルシー、マンチェスター・シティへの移籍の可能性と結び付けられてきたが、選手に近い情報筋は、レアル・マドリードからの退団を望んでいるとする報道を否定した。

選手の年俸は、この移籍成立に向けた潜在的な障害の一つとなっている。年間約1,670万ユーロを受け取っているほか、同じイングランド代表の同胞であるジュード・ベリンガムとの親密な関係もある。一方、報道によれば、レアル・マドリードはこのイングランド代表MFの安定やチームでのキャリアに影響を及ぼしかねないいかなる移籍も望んでいないという。

対照的に、リヴァプールは右サイドバックの位置で危機に直面している。コナー・ブラッドリーが膝の手術から復帰する一方、ジェレミー・フリンポンは筋肉系の負傷で戦列を離れており、このことがクラブに、物議を醸す雰囲気の中でアンフィールドを去ったかつての自軍選手の状況を注視させている。