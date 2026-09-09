リバプールはチャンピオンズリーグ初戦でアトレティコ・マドリーに2-1で勝利した。アンドニ・イラオラ監督率いるチームは、アンフィールドでマルコス・ジョレンテのゴールで早々に先制を許したが、ドミニク・ソボスライとアレクシス・マック・アリスターの得点で試合を完全にひっくり返した。

リバプールで先発したオランダ人はフィルヒル・ファン・ダイクのみで、ジェレミー・フリンポンとライアン・フラーフェンベルフは途中出場を果たした。コーディ・ガクポは軽傷のため欠場した。

リバプールは力強く試合に入り、開始1分以内に早くもソボスライのアシストからイサクがシュートを放ったが、枠を外れた。アトレティコもフリアン・アルバレスを中心にすぐさま存在感を示した。ソボスライはその後、ペナルティーエリア内で倒れたが、主審ダビデ・マッサは正しくPKを与えなかった。

14分にはブラッドリー・バルコラがヤン・オブラクに阻まれたが、その3分後に反対側で先制点が生まれた。ジョレンテはリバプール守備陣のスペースを突き、ミロシュ・ケルケズを振り切ると、アリソンの脇を冷静に抜いて0-1とした。

その後もアトレティコは切り替えから危険な場面を作り、アルバレスのミドルシュートはアリソンが辛うじて防いだ。対するリバプールは次第に主導権を強め、ヴィルツが同点に迫ったが、オブラクが見事なセーブで立ちはだかった。

前半終了5分前、ついに値千金の1-1が生まれた。オブラクがまずバルコラのシュートを防いだ後、リバプールは攻撃を継続。アラウホの見事なヒールパスを受けたソボスライが走り込みながらボールを収め、力強く仕留めた。

後半に入ってもリバプールはその流れをそのまま持ち込んだ。再開直後にはバルコラが惜しくも枠を外したが、50分にはマック・アリスターがペナルティーエリア手前から密集を抜くシュートを決め、オブラクに為す術を与えず2-1とした。

イラオラ監督は1時間を過ぎたところでバルコラに代えてフリンポンを投入し、さらに10分後には得点者マック・アリスターに代えてフラーフェンベルフもピッチに送り出した。終盤、アトレティコは反撃に出たが、アルバレスの前にはアリソンが立ちはだかった。

それでも終盤も主導権を握っていたのはリバプールだった。フリンポンは試合終盤、こぼれ球から3-1を決めたかに思われたが、オフサイドで取り消しに。こうしてスコアは2-1のままとなり、ホームのリバプールがアンフィールドで勝ち点3を手にした。







