「リバプールに移籍する寸前だった」と、フランス代表のキャプテンはThe Athleticで語った。それは2016年のことだった。当時のムバッペは18歳で、ASモナコでプロとしてブレイクを果たしたばかりだった。

複数のビッグクラブがムバッペ獲得に動いていたが、母であり代理人でもあるファイザ・ラマリ氏（52）の本命は、まさにリバプールだったという。「彼女は僕にそこへ行ってほしかった。でも僕は彼女の言うことを聞かなかった。自分の街、パリでプレーしたかったからだ。名を上げる前に海外へは行きたくなかった」

実際、ムバッペは翌夏、まずは公国からパリ・サンジェルマンへレンタル移籍し、その後2018年に移籍金1億8000万ユーロでの買い取り義務が発動した。

もっとも、リバプールも当時台頭していたストライカーをアンフィールドへ連れて行くため、かなり力を尽くしていた。 そのことを明かしたのが、当時レッズを率いていたクロップ監督だ。数週間前、W杯期間中にMagentaTVでテレビ解説者として出演した際、ムバッペ獲得への動きは「われわれがこれまで投資した中で最も高額な不成立の移籍」だったと語っていた。

そしてクロップは、交渉がかなり奇妙な形で進んだことも説明した。「僕らはリバプールと一緒にブラックプールからニースへ飛んだ。ムバッペ一家全員が、5部屋かそれくらいあるプライベートジェットに乗り込んだ。その後、僕らは上空を旋回しながら、家族と話をして、おいしい食事もした……」

司会のヨハネス・B・ケルナー氏（61）が、なぜそんなことをしたのかと問いかけた。するとクロップはこう明かした。「見つかってはいけなかったんだ。ずっと旋回していた。最高だったよ――そして彼はパリに行った」。ムバッペはこのクロップの逸話を「面白い話」と表現した。

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それでも当時、ムバッペがPSGを選んだのは、リバプールが母親に強い印象を残していたにもかかわらずのことだった。ムバッペはこう振り返っている。「母はいつもこう言っていた。『あなたはアンフィールドでプレーすることになる。あなたにとって本当にすごいことになるわ』ってね。母は街にもスタジアムにも行って、人々にも会って、このクラブがどれほど素晴らしく、家族的で、大きなクラブかを熱く語っていた」 とりわけスタジアムに母は「恋をしていた」という。「母は一人で何試合も見に行っていた。あの雰囲気を感じたかったし、僕がそこでプレーする姿を思い描いていたんだ」

キリアン・ムバッペはPSGでどれくらいプレーした？

だが、パリ近郊の街ボンディ出身のムバッペにとっては、パルク・デ・プランスでゴールを狙うという展望のほうが、なおさら魅力的だった。「僕がPSGを選んだのは、パリで生まれ育ったからだ。自分の故郷の街でスターになれると示すこと以上に素晴らしい感覚はなかった」

ムバッペはPSGで6年間プレーし、クラブで大きな成功を収めた。とりわけリーグ・アンでは6度の優勝を果たし、フランス杯も4度制した。さらに308試合で256ゴールを記録し、クラブの歴代最多得点者でもある。2024年には、ついに移籍金なしでレアル・マドリーへ移籍した。