2014年4月13日のアンフィールドは、単なるサッカー場ではなかった。集団としての渇望が煮えたぎる、まさに圧力鍋のような空間だった。スタジアムは感情に満ちていたが、それと同時に、膨らみ続ける恐ろしいほどの確信も漂っていた。ブレンダン・ロジャーズ率いるリヴァプールは10連勝中で、プレミアリーグの秩序を打ち砕きかねない、高強度かつ縦に速いスタイルのサッカーを展開していた。一方のベンチには、支配することを当然と考えるチームらしい計算された落ち着きをまとったマヌエル・ペジェグリーニ率いるマンチェスター・シティが乗り込んできた。そこで繰り広げられたのは、前後半で様相を異にする戦術的シンフォニーであり、その決着はフィリペ・コウチーニョの本能的な天才性が生んだ一瞬によってもたらされた。

ロジャーズのリヴァプールは、短距離走のために作られたチームだった。開始の笛から、相手を息詰まるほど追い込むプレスを実行し、シティの立ち上がりの構造的な鈍さを突いた。突破口は6分に訪れた。その場面を生んだのは若さゆえの大胆さだった。献身と迫力の渦そのものだったルイス・スアレスがヴァンサン・コンパニに競り勝ち、ラヒーム・スターリングへスルーパスを通す。10代だったスターリングの落ち着きは驚くべきもので、時間すら止まったかのようなしなやかなフェイントでジョー・ハートをかわし、コップ側のゴールへ流し込んだ。それはまさに戦術の青写真が形になった瞬間だった。素早い切り替え、個のひらめき、そしてスタジアム全体の大合唱である。

セットプレーとシュクルテルの突進

リヴァプールの優位は、流れるようなオープンプレーだけによるものではなかった。空中戦でも屈強な脅威を備えており、シティはそれを抑え込めなかった。26分、リードは2点に広がる。チームの感情的支柱だったスティーヴン・ジェラードが、おなじみのニアへのCKを供給。コンパニのマークを外したマルティン・シュクルテルが高く跳び、すらすようなヘディングをファーサイドへ流し込んだ。2-0というハーフタイムのスコアは、ホームのリヴァプールが相手より速く、飢え、戦術的にもよりまとまりのあるチームだったことをそのまま映し出していた。

だが、ペジェグリーニは修正のできる男である。より長くボールを保持し、中央での創造性を高める必要を見抜いた彼は、ジェームズ・ミルナーとダビド・シルバに流れを取り戻す役割を託した。後半は完全な役割逆転となった。シティは疲れの見え始めたリヴァプールの中盤の隙間を突けるようになり、活力を取り戻したパス交換でホームチームを自陣深くまで押し込んだ。流れの変化は誰の目にも明らかで、ほどなくしてスコアボードにも表れた。

シルバの一撃とシティの反撃

60分、シティは現代のこのチームを象徴するような精緻な連係でリヴァプール守備を切り裂いた。必要な幅と運動量をもたらしていたミルナーが鋭いワンツーを見せ、その後にダビド・シルバを見つける。スペイン代表MFのフィニッシュ自体は難しくなかったが、それは試合の心理的な重心が移ったことを告げる一撃でもあった。突然、リヴァプールの4-4-2ダイヤモンドは脆さを見せ始め、シティは勢いに乗った。

そのわずか5分後、追い上げは完結する。再び混乱の中心にいたのはシルバで、ゴールライン際まで到達して危険地帯へ低いボールを送り込んだ。グレン・ジョンソンは必死に介入しようとしたが、ボールが自分に当たり、シモン・ミニョレの横を抜けていくのを見届けるしかなかった。オウンゴールで2-2。アンフィールドからは空気が抜けたかのようだった。主導権を握ったのはシティであり、リヴァプールは消耗し切っているように見えた。タイトルへの夢は、昇りゆく青い月の重圧の下で揺らいでいた。

コウチーニョの魔法と最後の円陣

試合を動かしたのは、シティ主将の珍しいミスだった。78分、普段なら守備の信頼性の象徴であるコンパニが、クリアを蹴り損ねる。ボールはペナルティーエリア端でフィリペ・コウチーニョのもとへ転がった。この日を通してスペースに流れ続けていたブラジル人MFは、ためらわなかった。右足インサイドでダイレクトに放ったシュートは、ゴール下隅へ吸い込まれた。その轟音のような歓声は生々しいものだった。それは街全体が再び信じる勇気を持った瞬間の音だった。

最後の10分間は、必死さの見本のような時間だった。リヴァプールのシステムにおいて絶え間ない走力が不可欠だったジョーダン・ヘンダーソンは、試合終盤にミルナーへの激しいタックルで一発退場となった。その結果、重要な終盤戦を欠場することになり、この戦術的痛手はのちに大きな意味を持つことになる。試合終了の笛が鳴り、3-2の勝利が確定すると、スティーヴン・ジェラードは有名な場面としてピッチ上で仲間を円陣に集め、声を震わせながら「滑り落ちる」ことのないよう訴えた。これは今なおプレミアリーグを象徴する最も印象的なイメージのひとつであり、この高まりつつあったライバル関係の激しさを凝縮した、純粋でむき出しのスポーツドラマの瞬間として残っている。