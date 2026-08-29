元主将は今なお、リバプールが2022年夏にネコ・ウィリアムズを約2000万ユーロでノッティンガム・フォレストへ放出したことを理解できずにいる。土曜日にプレミアリーグのリバプール対ノッティンガムの一戦でTNT Sportsの解説を務めたジェラードは、かつてのリバプール戦士の成長ぶりを前に、文字通り称賛を惜しまなかった。ウィリアムズは、トップクラブに求められるまさにそのタイプの選手だというのが、彼の考えだ。

「この選手は、プレーするのと同じようにトレーニングにも取り組む。毎朝トレーニングにやって来て、すべてを正しくこなす。極めてプロフェッショナルで、真の勝者だ。非常にアグレッシブで、とてつもなく野心的、そして競争心にあふれている。彼の才能については、もともと分かっていたことだ」とジェラードは称賛した。ジェラードは2017年から2018年までリバプールでジュニアチームの指導者を務めており、そのためウィリアムズを知り尽くしている。

スティーブン・ジェラード、ネコ・ウィリアムズの流出を惜しむ「リバプールは彼を残すべきだった」

クラブのレジェンドによれば、ウィリアムズはなお、そのポテンシャルをまだ完全には引き出し切っていないという。「彼の才能と、こうしたすべての特長が組み合わされば、プレミアリーグのこのレベルでプレーできる。しかも、そのレベルに継続してとどまることもできる」と、元イングランド代表は説明した。

ジェラードの結論は、それにふさわしく明快だった。「私にとって、彼は傑出したサイドバックだ。しかも、これはお世辞で言っているわけでは本当にない。ノッティンガム・フォレストのファンには謝りたいが、私の考えではリバプールは間違いなく彼を残すべきだった」

ウィリアムズはかつてレッズの下部組織で育成され、2020年にクロップの下でトップチームデビューを飾った。ただ、激しい競争のため、このウェールズ人はアンフィールドで継続的にレギュラーの座を確立することはできなかった。2022年1月にはまずフラムへレンタル移籍し、その数カ月後にリバプールは最終的に完全な別れを選んだ。

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ネコ・ウィリアムズはリバプールで33試合に出場

その後、ノッティンガム・フォレストでウィリアムズははるかに重要な役割を手にし、すぐに主力として定着した。リバプールでは公式戦通算33試合の出場にとどまっている。フォレストでは2026年にヨーロッパリーグ準決勝に進出したが、そこで決勝進出は逃した。

そして土曜日、ついに古巣との再会が実現した。ウィリアムズはノッティンガムの一員としてリバプール戦のピッチに立った。一方のレッズではミロシュ・ケルケズが左サイドの守備に入ったが、際立った出来とはならなかった。

ウィリアムズはノッティンガムと2029年までの長期契約を結んでいる。それでも現在は、退団の可能性をめぐるうわさが広がっている。25歳のウィリアムズにはトッテナム・ホットスパー移籍の話が取り沙汰されているが、本人は意に介していない。「自分は今いる場所に集中している。それがフォレストだ。自分にできることはそれ以上ない」とTNT Sports.で語った。