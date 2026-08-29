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ライブ
Jurgen Klopp LiverpoolGetty

翻訳者：

「リバプールは彼を引き留めるべきだった」：スティーブン・ジェラードがユルゲン・クロップ時代の重大な移籍ミスを認める

プレミアリーグ
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ネコ・ウィリアムズ
リヴァプール

リヴァプールのレジェンドであるスティーブン・ジェラードは、ユルゲン・クロップ時代のある移籍について、レッズにとってとりわけ大きな影響を及ぼした過ちだったと考えている。

元主将は今なお、リバプールが2022年夏にネコ・ウィリアムズを約2000万ユーロでノッティンガム・フォレストへ放出したことを理解できずにいる。土曜日にプレミアリーグのリバプール対ノッティンガムの一戦でTNT Sportsの解説を務めたジェラードは、かつてのリバプール戦士の成長ぶりを前に、文字通り称賛を惜しまなかった。ウィリアムズは、トップクラブに求められるまさにそのタイプの選手だというのが、彼の考えだ。

「この選手は、プレーするのと同じようにトレーニングにも取り組む。毎朝トレーニングにやって来て、すべてを正しくこなす。極めてプロフェッショナルで、真の勝者だ。非常にアグレッシブで、とてつもなく野心的、そして競争心にあふれている。彼の才能については、もともと分かっていたことだ」とジェラードは称賛した。ジェラードは2017年から2018年までリバプールでジュニアチームの指導者を務めており、そのためウィリアムズを知り尽くしている。

スティーブン・ジェラード、ネコ・ウィリアムズの流出を惜しむ「リバプールは彼を残すべきだった」

クラブのレジェンドによれば、ウィリアムズはなお、そのポテンシャルをまだ完全には引き出し切っていないという。「彼の才能と、こうしたすべての特長が組み合わされば、プレミアリーグのこのレベルでプレーできる。しかも、そのレベルに継続してとどまることもできる」と、元イングランド代表は説明した。

ジェラードの結論は、それにふさわしく明快だった。「私にとって、彼は傑出したサイドバックだ。しかも、これはお世辞で言っているわけでは本当にない。ノッティンガム・フォレストのファンには謝りたいが、私の考えではリバプールは間違いなく彼を残すべきだった」

ウィリアムズはかつてレッズの下部組織で育成され、2020年にクロップの下でトップチームデビューを飾った。ただ、激しい競争のため、このウェールズ人はアンフィールドで継続的にレギュラーの座を確立することはできなかった。2022年1月にはまずフラムへレンタル移籍し、その数カ月後にリバプールは最終的に完全な別れを選んだ。

Neco WilliamsGetty Images

ネコ・ウィリアムズはリバプールで33試合に出場

その後、ノッティンガム・フォレストでウィリアムズははるかに重要な役割を手にし、すぐに主力として定着した。リバプールでは公式戦通算33試合の出場にとどまっている。フォレストでは2026年にヨーロッパリーグ準決勝に進出したが、そこで決勝進出は逃した。

そして土曜日、ついに古巣との再会が実現した。ウィリアムズはノッティンガムの一員としてリバプール戦のピッチに立った。一方のレッズではミロシュ・ケルケズが左サイドの守備に入ったが、際立った出来とはならなかった。

ウィリアムズはノッティンガムと2029年までの長期契約を結んでいる。それでも現在は、退団の可能性をめぐるうわさが広がっている。25歳のウィリアムズにはトッテナム・ホットスパー移籍の話が取り沙汰されているが、本人は意に介していない。「自分は今いる場所に集中している。それがフォレストだ。自分にできることはそれ以上ない」とTNT Sports.で語った。

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