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Sam Vreeswijk

翻訳者：

リバプールはミッキー・ファン・デ・ヴェンに加え、オランダ代表のもう1人を獲得へ交渉開始。

移籍情報
リヴァプール
ブライトン
オランダ
ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

リヴァプールが25歳のセンターバック、ヤン・ポール・ファン・ヘッケの獲得を目指している。土曜、オランダ誌『Voetbal International』が報じた。ファン・ヘッケは今夏、ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンを退団する見込みだ。

アンフィールドとファン・ヘッケの周辺筋は、リヴァプールがすでに接触したことを認めている。ただし競争は激しく、チェルシー、ニューカッスル、トッテナムも関心を示している。

リヴァプールのアルネ・スロット監督は、フェイエノールト時代にも獲得を画策した。

契約は2027年半ばまで残っているが、ブライトンは昨年夏に再交渉を打診したものの、本人が拒否していたという。

移籍金を得るには今夏の売却が最適で、本人にも移籍の意思があるという。オランダ代表10キャップを誇り、Transfermarktの推定市場価値は3500万ユーロ。

2020年にNACブレダからブライトンへ加入。その後、SCヘーレンフェーンとブラックバーン・ローヴァーズへレンタル移籍した。現在プレミアリーグ6位のブライトンでは公式戦127試合に出場し、4ゴール6アシストを記録している。

また、オランダ代表DFミッキー・ファン・デ・ヴェンもリヴァプール移籍が噂され、本人はリヴァプールへの加入を望んでいると伝えられる。

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