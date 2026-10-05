アーリング・ハーランドが、ポルトガルとのノルウェー代表戦で自ら交代を要求し、マンチェスター・シティに不安をもたらした。プレミアリーグの再開と、リバプール対マンチェスター・シティの注目の大一番を1週間後に控えてのことだった。

しかし、マンチェスター・シティのサポーターは安心できる知らせを受け取ることになった。ノルウェー代表監督のスターレ・ソルバッケンが、ハーランドの交代は負傷が原因ではなく、疲労の蓄積を踏まえ、1時間を少し超える程度の出場時間にとどめるという事前の計画の一環だったと明かしたのだ。

ハーランドが一部の場面で足を引きずるような様子を見せ、懸念を呼んだものの、監督の言葉によれば、このノルウェー代表のストライカーはいかなる負傷も抱えておらず、交代の決定は両者間の事前の合意によるものだったという。

ソルバッケンは試合後、次のように語った。「彼はデンマーク戦とポルトガル戦でフルの90分を2度プレーした。そして最初のウェールズ戦では疲れていた。だからこそ、我々は土曜日に率直な話し合いをしたんだ」

さらにこう付け加えた。「考えられるすべてのシナリオを分析した」。これは、マンチェスター・シティ復帰を前にさらなる疲労を負うのを避けるため、ハーランドの出場時間を減らすことで合意していたことを示す発言である。