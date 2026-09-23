トルコメディアはエジプト代表のスター、モハメド・サラーのトラブゾンスポルでの活躍を称賛し続けている。国際Aマッチ期間の開幕を前に行われたトルコリーグ第6節で、彼はハットトリックを決めてチームをガラタサライ相手の4-0の勝利へと導いた。

サラーはこれで通算得点を6試合7ゴールに伸ばし、リーグの得点ランキングでトップに立った。これはトラブゾンスポルの歴史において、2017-18シーズンのかつてのスター、ブラク・ユルマズを除いて、いかなる選手も達成していない数字である。

トルコのhurriyet紙は、モハメド・サラーがトルコリーグでの最初の6試合で9ゴールに関与したと伝えた。7ゴールに2アシストで、これはヨーロッパでのプロキャリアにおける最高の出だしとなった。





サラーは2012-2013シーズンにバーゼルでヨーロッパでのキャリアを開始し、その後チェルシー、フィオレンティーナ、ローマ、リヴァプールでプレーし、トラブゾンスポルにたどり着いた。

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同紙はこう伝えた。「このエジプトのスターはさまざまなクラブでリーグ最初の6試合において大きな得点貢献を果たしてきたが、トラブゾンスポルでの期間はこの面での彼の活躍のピークを示した」

さらにこう付け加えた。「モハメド・サラーはプレミアリーグの得点王争いで輝かしい成功を収め、このエジプトのスターは4度リーグ得点王のタイトルを獲得した。2017-2018シーズンには32ゴール、2018-2019シーズンには22ゴール、2021-2022シーズンには23ゴール、2024-2025シーズンには29ゴールでプレミアリーグの得点ランキング首位に立った」