リバプールが移籍金を決定：コディ・ガクポが移籍した場合の獲得額はこれになる

コディ・ガクポはリヴァプールに退団意向を伝えていないとジャーナリストのベン・ジェイコブスが報じた。移籍噂が絶えないオランダ代表だが、リヴァプールは提示額の見通しはあるものの放出は積極的には考えていない。

ここ数週間、トッテナム・ホットスパーなど複数のトップクラブがガクポに強い関心を示している。

移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏は、イングランド、スペイン、ドイツのクラブが関心を示していると伝えた。同氏の情報筋は、Gakpo本人も移籍を希望していると主張している。

しかし、ジェイコブスは「ガクポはクラブに意向を伝えておらず、リヴァプールも売却に消極的」と報じ、この見方を修正した。

ガクポは2030年まで契約を結んでおり、Transfermarktによる市場価値は6000万ユーロ。移籍を希望する場合、リヴァプールは7000万ユーロ前後のオファーなら検討する構えだ。

リバプールは、今夏ニューカッスルから獲得したアンソニー・ゴードンにバルセロナが支払った8000万ユーロを基準にしている。

オランダ代表50キャップを誇る彼は2022年夏、PSVから4200万ユーロで加入。以来180試合50得点を記録している。