リバプールが巨額を投じ、バルコラを発表した

ブラッドリー・バルコラが正式にリヴァプールの選手となった。イングランドの名門は月曜日、パリ・サンジェルマンから加入したこのFWがメディカルチェックを無事に通過し、その後に複数年契約へサインしたことを発表した。

「リヴァプールでプレーできるのは大きな名誉だ。とても幸せだよ。長い時間がかかったけれど、今こうしてリヴァプールでプレーできることを本当にうれしく思う。僕が望むのは、ピッチに立って プレーすることだけだ」と、バルコラは新天地のクラブ公式サイトで喜びを語った。

「大きなことを成し遂げたい。まずはプレミアリーグで優勝すること。それは僕の人生における最大の夢の一つだ。それを実現し、このチームの一員であり続けたい。だからこそ長期契約にもサインした。そうなればいいと思っている」と、この野心的なアタッカーは付け加えた。

PSGは公式サイトで、バルコラに向けた感謝の言葉を掲載した。「パリ・サンジェルマンは、クラブでの3シーズンにわたって尽力してくれたブラッドリーに心から感謝している。彼は20歳でパリにやって来て、大きな成長を遂げ、13個のタイトルを獲得し、パリ・サンジェルマンの歴史の中でも最も美しい章の一つを刻むことに貢献した」

「その才能、そしてファンにもたらした感動によって、ブラッドリーはこれからもパリの人々の心の中で生き続けるだろう。クラブは、今後のキャリアにおける幸運と、新たなユニフォームでの成功を心から願っている」と、PSG首脳陣は述べている。

イングランドメディアによれば、リヴァプールが支払う金額は1億2300万ユーロで、ボーナスによって最大1億4400万ユーロまで増える可能性がある。記録的な金額にはわずかに届かず、アレクサンデル・イサクには1億4500万ユーロが支払われていた。

リヴァプールは以前、イブラヒム・ムバイェとのコンビ取引も検討していたが、セネガル人右WGは金曜夜に5500万ユーロでアストン・ヴィラへ売却された。

バルコラはフランスの名門で公式戦通算152試合に出場。その中で39得点を挙げ、37アシストを記録した。クラブではチャンピオンズリーグを2度制している。