リッジアーノ・ハプスがヴェネツィアで大きな成功を収める

金曜日、ヴェネツィアはセリエA昇格を決めた。リッジチアーノ・ハプス（元フェイエノールト、AZ）を先発させたジョヴァンニ・ストロッパ監督率いるチームはスペツィアと2-2で引き分けた。この1ポイントが昇格に十分だった。

元ウィレムIIのジョン・イェボアも先発し、開始7分にイッサ・ドゥンビアのパスをニアに決めて先制した。

イェボアは直後にPKを失敗したが、前半終了間際にスペツィアのMFフィリッポ・バンディネッリが突破を阻んで退場し、ヴェネツィアは優位に立ってハーフタイムを迎えた。

70分にはリッチー・サグラードが追加点で2-0とし、昇格がほぼ確定。直後にマッティア・ヴァロティ、90分にはガブリエーレ・アルティスティコが連続得点で2-2としたが、ヴェネツィアは動じなかった。

残り1節でヴェネツィアは3位モンツァに4点差をつけ逆転不可能に。2位フロジノーネもモンツァに3点差で昇格圏をキープしている。

モンツァは直接対決で優位のため、首位のフロジノーネがホームでマントヴァと引き分け以上なら昇格が決まる。モンツァは同日、降格圏のエンポリをホームに迎える。

フロジノーネがプレッシャーに屈しなければ、モンツァは4位パレルモとともに昇格プレーオフ準決勝へ進出する。カタンツァーロ、モデナ、ユヴェ・スタビアは準々決勝進出を決めている。

残り1枠を巡る争いも激化必至。8位は46ポイントのアヴェッリーノで、チェゼーナとマントヴァが同ポイント。44ポイントのカラレーゼとサンプドリアにもチャンスがある。